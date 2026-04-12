Iglesia Investigará Supuesto Milagro en Comunidad Los Méridas; Quieren Descartar Manipulaciones

En la comunidad de Los Méridas del municipio de San Andrés Tuxtla, reportaron un presunto hecho milagroso en una imagen del Cristo del Veneno, de la cual, supuestamente comenzaron a emanar líquido rojizo y un aroma.

Esto fue reportado en el interior de la ermita dedicada a la Virgen del Rayo. Ante estos señalamientos, el padre Aurelio Mojica Limón, de la Catedral de Veracruz, pidió cautela y aseguró que la Iglesia deberá investigar antes de emitir cualquier postura oficial.

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"Siempre cuando aparecen estas situaciones en capillas o en imágenes, la iglesia va en cautela primero hay que investigar porque sino la gente muchas veces da una respuesta rápida y en situaciones que se complican por eso van hacer las declaraciones e investigaciones con cautela y con tiempo"

Aunado a esto, el Párroco de la Catedral de Veracruz, añadió que se debe esperar a que el Obispo del municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, emita su opinión sobre lo que trasciende en la comunidad de Los Méridas.

Llegan reliquias de San Francisco de Asís a Córdoba

Las reliquias de San Francisco de Asís fueron recibidas este sábado en la Catedral de la inmaculada Concepción de Córdoba. Acudieron cientos de feligreses a visitar al santo reconocido por su compromiso con los pobres, la naturaleza y los animales. Es considerado uno de los personajes más influyentes del catolicismo.

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Las reliquias llegaron como parte de un recorrido que están realizando en el marco de la conmemoración de su 800 aniversario luctuoso. La reliquia de San Francisco de Asís llegó desde el pasado miércoles a la zona centro del estado al municipio de Huatusco.

Este sábado 11 de abril llegó a Córdoba a la Catedral de la Inmaculada Concepción y el domingo fueron llevados a Cuitláhuac, el lunes 13 y martes 14 de abril recorrerá zonas de Cuichapa y el miércoles 15 de abril regresará a Córdoba, pero a la parroquia de San José de Obrero y de ahí dirigirse a la Diócesis de Orizaba.

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LLZH