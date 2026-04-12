Pareja de Adultos Mayores se Impacta Contra Pared de Cristal de Tienda en Riviera Veracruzana

Una pareja de la tercera edad, resultó ligeramente lesionada tras impactar su auto contra la pared de cristal de una tienda de conveniencia en la zona de la Rivera Veracruzana, municipio de Alvarado, durante este domingo 12 de abril.

El reporte en el lugar indicó que, quien conducía el auto se iba a estacionar y que, al intentar pisar el freno, habría presionado el acelerador, resultando así el impacto contra el inmueble comercial.

Elementos paramédicos atendieron a la pareja que resultó con ligeros golpes y el susto, tras el impacto que dejó cuantiosos daños materiales. No se reportaron lesionados a personas que estuvieran dentro del la tienda de conveniencia.

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Mujer provoca accidente en Coatzacoalcos y deja daños de 300 mil pesos

Durante la noche del sábado 11 de abril, la conductora de un automóvil particular, protagonizó un fuerte accidente vehicular en el cruce de las avenidas Díaz Mirón y Ambrosio Solórzano, de la colonia Puerto México en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó como saldo daños materiales valorados en más de 300 mil pesos.

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De acuerdo con testigos, presuntamente la conductora no respetó las calles con preferencia, y se impactó a una camioneta con placas del estado de Veracruz. Quienes conducían las unidades, resultaron únicamente con golpes menores, recibiendo atención en el lugar por personal de Protección Civil, sin que fuera necesario su traslado a un hospital para mayor atención.

Derivado de los hechos, elementos de Tránsito del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el traslado de los vehículos a la delegación correspondiente, donde se determinarán las responsabilidades legales, para el deslinde correspondientes.



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LLZH