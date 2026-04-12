Se Incendia Autobús de Turismo en Autopista Veracruz–Córdoba; Esto se Sabe

La madrugada de este domingo 12 de abril, se registró el incendio de un autobús de turismo sobre la autopista Veracruz–Córdoba, a la altura del kilómetro 35, en los límites de Cuitláhuac y La Tinaja.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:30 horas, cuando la unidad comenzó a incendiarse presuntamente a causa de una falla mecánica, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente por toda la estructura del vehículo.

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Testigos señalaron, que el operador detuvo la marcha al percatarse del humo y las llamas, lo que permitió que los pasajeros descendieran de la unidad de manera apresurada, evitando una tragedia mayor. Sin embargo, el siniestro avanzó en cuestión de minutos, consumiendo en su totalidad el autobús y las pertenencias.

La vialidad se vio afectada por varias horas, hasta que retiraron el vehículo y poco a poco se reanudó la circulación.

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Incendio de tractocamión en autopista Puebla - Orizaba

Un tractocamión con doble remolque tipo pipa se incendió sobre la autopista 150D Puebla–Veracruz, a la altura del kilómetro 260+130, cerca de la subestación de PEMEX, en el tramo Maltrata–Ciudad Mendoza, con dirección hacia Orizaba.

Los hechos ocurrieron durante el sábado sábado 11 de abril, cuando una unidad, empezó a arder en plena vía, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia para evitar mayores riesgos.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Nogales, Protección Civil de Camerino Z. Mendoza, Nogales y Huiloapan, así como personal de CAPUFE, Guardia Nacional y Policía Estatal, quienes trabajaron de manera coordinada para sofocar el incendio. En estos hechos no se reportaron personas lesionadas, solo la afectación vial en lo que retiraron el vehículo.

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LLZH