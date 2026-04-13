Asesinan a Empleado del Ayuntamiento de Córdoba Mientras Caminaba en Carretera de Veracruz

Luis Enrique "N", de 29 años, empleado de Hidrosistema de Córdoba, es el hombre que fue asesinado a balazos la mañana de este lunes 13 de abril, cuando caminaba sobre la carretera estatal Córdoba - Chocaman.

Este hecho se dio en el camino hacia “Los Cerezos”, a la altura de la calle 22 de la colonia Los Filtros. De acuerdo con los primeros reportes, sujetos a bordo de motocicleta le dieron alcance y le dispararon en varias ocasiones hasta privarlo de la vida y después escapar sin ser detenidos.

Elementos de la Policía municipal acordonaron la zona y esperaron la llegada del Ejército Mexicano, Policía estatal y personal de la Fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba, quienes realizaron las diligencias correspondientes.