Buscan a Hombre que Salió a Pescar y Desapareció en el Río Jamapa en Veracruz

En el río Jamapa a la altura de la Condesa, se está llevando a cabo la búsqueda de un masculino de 59 años de edad, que el domingo 12 de abril salió a pescar junto con un compañero, se aventó al río y ya no salió a flote.

Es por ello que desde ese momento, se activó el protocolo de búsqueda, el cual fue retomado desde mañana se este lunes 13 de abril. Son 19 elementos los que están buscando con lanchas, también con moto acuáticas, al hombre que desapareció en el río.

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Además, elementos de Protección Civil de la ciudad de Boca del Río y de Medellín de Bravo, también participan en la búsqueda. Hasta el momento, se desconoce el paradero de esta persona, sin embargo, la búsqueda continúa.

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Jóvenes son rescatados luego de que se hundiera su lancha en Las Barrillas, Coatzacoalcos

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Coatzacoalcos, rescataron a dos personas que estuvieron más de tres horas a la deriva, tras el hundimiento de una lancha en Las Barrillas, durante la madrugada de este lunes 13 de abril.

Se trató de un rescate de dos jóvenes originarios del municipio de Pajapan, Veracruz, quienes fueron salvados por elementos de la Secretaría de Marina, luego de que la lancha en la que viajaban se hundió en la zona de Barrillas. Según los hechos, la embarcación presentó problemas que derivaron en su hundimiento.

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Este hundimiento generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia, por lo que ambos jóvenes fueron localizados y puestas a salvo. Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar precauciones al realizar actividades en el mar, así como a verificar las condiciones de las embarcaciones antes de zarpar.

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LLZH