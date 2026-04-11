Sargazo Afecta a Prestadores de Servicios en Boca del Río, Veracruz

Desde el aire se puede observar una marea de algas marinas que flota a las costas de Boca del Río.

Aunque el sargazo está compuesto por un grupo de algas color marrón que sirve de refugio y alimento para algunas especies, éste se vuelve incómodo para las personas que se introducen al mar.

Como lo refiere una ciudadana:

"Ah no, pues eso está muy mal, muy mal porque no nos podemos meter a la playa y mala imagen para nuestro puerto de Veracruz y más Boca del Río"

Sargazo

El sargazo es más frecuente en el Caribe Mexicano, aunque desde hace unos días comenzó a llegar también a las playas de Boca del Río.

Los modelos científicos han anticipado que este año podría marcar un récord en la cantidad de llegada de esta alga.

Por su parte Adar Vásquez, otro ciudadano asegura:

"Desgraciadamente es temporada de, por los nortes y el clima, pero yo creo que si da mal aspecto al público y no se puede entrar a la playa con ese tipo de, puede haber bichos, pero tiene que limpiarlo las autoridades"

Video: Arribo de Sargazo en Costas de Boca del Río Afecta a Pescadores

Prestadores de servicios turísticos

Para muchos que todavía están de vacaciones, el sargazo no es agradable por su textura y olor. Para los prestadores de servicios turísticos y palaperos, esto perjudica su economía.

Como lo señala Oscar Bautista, un comerciante:

"Ahorita en este caso nosotros somos los que tenemos que limpiar más que nada para darle un poquito más de vista al negocio y que se vea limpio. Le da un mal aspecto a la playa, que se ve sucia y lo toman a mal al turista y se pierde un poco la venta"

Otros opinan que esta alga ayuda a limpiar la playa como Judith, que realiza paddle:

“Yo diría que en ese caso ayudó un poco a limpiar más la playa porque al sargazo se le pegó ahí el hidrocarburo, pero pues ya como tal el sargazo no molesta mucho"

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Con información de Mercedes Espíndola

LECQ