Hombres Armados Asesinan a Taxista Frente al Hospital Zona 36 del IMSS en Coatzacoalcos

En Coatzacoalcos, durante la noche del pasado domingo 12 de diciembre, un hecho violento se reportó en este punto del sur de Veracruz. El informe de hechos señala que un hombre fue asesinado cuando se encontraba en el interior de un taxi estacionado frente al Hospital General de Zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Según los informes el ataque armado ocurrió sobre la calle Román Marín, entre Independencia y Ocampo, en la colonia Manuel Ávila Camacho. De acuerdo a la información obtenida dos sujetos no identificados arribaron al lugar para cometer este asesinato que generó alarma en este sector de la ciudad de Coatzacoalcos. Los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Esta situación fue reportada a las autoridades mediante la línea de emergencias, en el punto se dio un importante despliegue de efectivos de diversas corporaciones al lugar de los hechos, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y corporaciones ministeriales se encargaron de llevar a cabo las primeras investigaciones así como las diligencias correspondientes.

Se ordenó el levantamiento del cuerpo de quien sufrió este ataque armado el cual fue remitido al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar las acciones previstas por la ley. Se dio a conocer que la víctima fue identificada como José Juan N de 40 años. Con este hecho, suman ya 16 víctimas de homicidio doloso en lo que va del año 2026.

Hombre es asesinado a disparos en local comercial en Acayucan, Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado 11 de abril, en el Barrio Cruz Verde, se suscitó un ataque armado que dejó sin vida a una víctima, presuntamente los primeros reportes señalaron que se trató de un joven de 23 años. Ocurrió al interior de un local comercial que se encuentra en las calles Manuel de la Peña y Guillermo Prieto, en Acayucan, al sur de Veracruz

La víctima mortal de este hecho violento se encontraban en un local de venta de pollos asados, cuando fue atacado a disparos por sujetos desconocidos. Se confirmó que el joven recibió al menos tres impactos de bala que le causaron la muerte de forma instantánea.

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