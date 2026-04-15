Dos Personas son Asesinadas en un Ataque Armado en Huiloapan; Una de Ellas en una Gasolinera

Dos personas fueron asesinadas durante un ataque armado la mañana de este miércoles 15 de abril, en el entronque Vicente Guerrero del municipio de Huiloapan, Veracruz, esta zona conecta con la autopista Veracruz–Puebla.

De acuerdo a los hechos, se registró una intensa movilización por un ataque armado, el cual de acuerdo con los primeros reportes se dio, cuando sujetos llegaron a disparar a dos personas, una de ellas falleció en el lugar, mientras que la otra corrió hacia el área de acceso a la gasolinera, donde fue alcanzada por las balas.

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Luego de lograr su cometido, los agresores escaparon con rumbo desconocido, por lo que no se reportan personas detenidas como responsables del ataque armado. El acordonamiento fue varios metros a la redonda para permitir que la Fiscalía Regional de Justicia del distrito XV, de Orizaba realizara las diligencias correspondientes.

Autoridades arribaron al lugar y dieron fe de los decesos, para que posteriormente, se trasladaran los cuerpos al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Hasta el momento, las dos personas fallecidas se encuentran en calidad de desconocidos.

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Empleado del ayuntamiento de Córdoba es asesinado en carretera de Veracruz

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana del pasado lunes 13 de abril, mientras caminaba sobre la carretera estatal Córdoba - Chocaman. Se trató de Luis Enrique "N", de 29 años, empleado de Hidrosistema del ayuntamiento de la ciudad de Córdoba, Veracruz.

De acuerdo con los hechos, sujetos a bordo de motocicleta le dieron alcance y le dispararon en varias ocasiones hasta privarlo de la vida y después escapar sin ser detenidos. Todo ocurrió a la altura de la calle 22 de la colonia Los Filtros, en el camino hacia “Los Cerezos”.

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