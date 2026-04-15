Reportan Muerte Masiva de Perros Presuntamente Envenenados en Xalapa, Veracruz

La tarde-noche del pasado martes 14 de abril habitantes de la colonia El Paraíso en la ciudad de Xalapa, reportaron el hallazgo de más de una decena de perros sin vida en plena calle, los cuales presuntamente habrían sido envenenados.

Según datos recabados fueron los vecinos de este sector de la ciudad capital quienes señalaron que personas a bordo de una camioneta empezaron a tirar carne mientras circulaban, presuntamente se trataba de carne de pollo envenenada. Los vecinos de la colonia el Paraíso en Xalapa se percataron que en cuestión de un rato al menos 14 perritos estaban cayendo muertos en las calles.

"Uno ya lo sepultaron pera los demás faltarían por sepultarlos, sí sí pasaron tirando pollo, pollo envenenadores pasaron tirando". Dulce - Vecina

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Don Crispin perdió a varias de sus mascotas envenenadas

Don Crispín vio morir a varios de sus perritos, ellos eran sus compañeros y aunque tiene varios perros, todos tienen nombre, cartilla de vacunación y están esterilizados, sus animales han crecido entre cañales y lotes baldíos.

"Le digo, la Grecia esta loca , vimos que empezó a loquear, no les dieron veneno a los perros y corro les quito la bolsa de la carne y le quito los cachos que estaban comiendo y empezó otro y otro y no ta fue esta demás eran 5 y la otra corrió para abajo y se murió. Crispin". - Vecino Afectado.

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Los animales terminaron muertos en cuestión de minutos, pese a ser la compañía de los vecinos en sus recorridos por la colonia dejaron de existir. Los vecinos lograron contar una docena de cuerpos en las calles y aseguran haber visto que más perros salieron huyendo a las zonas con matorrales por lo que sus cuerpos no pudieron ser ubicados por la obscuridad de la noche.

Los dueños de los perros procedieron a presentar su denuncia y confían que con las pruebas que recabaron los integrantes de la unidad de salud animal puedan dar con los responsables y sobre todo que puedan ser castigados por el crimen cometido.

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