Mujer Muere Atropellada al Cruzar Carretera Paso del Toro-Boca del Río en Veracruz

La noche de este lunes 13 de abril, elementos policiacos arribaron hasta las inmediaciones de una carretera del municipio de Boca del Río, Veracruz, debido al reporte en el que se informaba acerca de una persona que perdió la vida mientras intentaba atravesar dicha vialidad.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la carretera Paso del Toro-Boca del Río, en dirección al municipio boqueño, cuando una mujer intentó cruzar dicho tramo carretero; sin embargo, fue impactada por un vehículo que circulaba sobre el lugar.

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A decir de testigos, el accidente ocurrió debido a la poca visibilidad que existe en la zona, debido a que las luminarias no funcionan y el sitio es muy oscuro; además, no existen topes que obliguen a que los automovilistas reduzcan la velocidad.

Personas que se percataron del hecho dieron aviso a las autoridades y cuerpos de auxilio por medio del número de emergencias 911 y, minutos después, una patrulla arribó para acordonar el área donde se registró dicho percance vehicular.

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Se desconoce la identidad de la mujer que fue impactada por un vehículo en carretera de Veracruz

Habitantes de la zona refieren que este sitio es muy oscuro y que es de velocidad muy alta debido a que no existen topes o reductores de velocidad en el lugar, dificultando el paso de transeúntes que necesitan cruzar para llegar a sus destinos.

En el momento del accidente, se pudieron observar varias luminarias de la zona completamente apagadas; vecinos refieren que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en el lugar.

Al sitio de los hechos arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina (SEMAR) para realizar el acordonamiento correspondiente del área, así como el abanderamiento de la circulación vehicular.

En el lugar también se presentaron elementos de Protección Civil, así como personal de Servicios Periciales; estos últimos se encargaron de llevar a cabo las acciones que corresponden a las diligencias por ley. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

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