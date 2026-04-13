Recala Sargazo e Hidrocarburo en Playa de Coatzacoalcos, Veracruz

Desde hace varios días se ha registrado la presencia de sargazo junto con restos de hidrocarburo en la zona poniente de la playa de Coatzacoalcos, a donde han llegado también brigadas ambientalistas para entrarle a la limpieza emergente en la zona.

El sargazo cumple una función importante como hábitat y fuente de alimento para diversas especies marinas; sin embargo, al que se ha detectado en la zona con restos de hidrocarburo se le da un manejo especial, según explica el brigadista Alejandro de la Rosa.

"Lo que sí está sucio va para arriba, lo embolsamos, lo seleccionamos y, bueno, pues ya nos vamos a apoyar para poder retirar ya los residuos."

De acuerdo con lo informado, con esta limpieza se trata también de proteger la fauna y cuidar el litoral realizando recorridos y monitoreos en la zona de playa, ya que también existen residuos que los ríos barren y recalan en las costas.

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Se informó que de los residuos recolectados en la zona de playa, se hace un proceso de selección, así como de disposición final; lo anterior se realiza con el objetivo de facilitar su retiro de las costas al sur del estado de Veracruz.

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Recala sargazo en las playas de Tuxpan, al norte de Veracruz

Desde el pasado domingo 12 de abril, comenzaron a llegar trozos de sargazo a las playas de Tuxpan, fenómeno que coincide con lo reportado por autoridades, así como por especialistas en otras zonas del litoral de la entidad veracruzana.

De acuerdo con reportes respaldados por monitoreo oficial, la presencia de sargazo en costas del Golfo de México está asociada a cambios en las corrientes marinas y condiciones climáticas, que favorecen el arrastre de estas algas desde el océano Atlántico hacia las playas.

Asimismo, autoridades locales han señalado que, ante estos eventos, se mantiene un monitoreo constante y labores preventivas de limpieza, con el objetivo de evitar acumulaciones mayores que puedan generar afectaciones ambientales o turísticas.

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