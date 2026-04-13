Suspenden Bombeo de Agua en Poza Rica por Presencia de Hidrocarburo; Esto se Sabe
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Por presencia de hidrocarburo, la Comisión del Agua del Estado de Veracruz,suspendió el bombeo de agua en Poza Rica.
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La Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en su oficina operadora en la ciudad de Poza Rica, la mañana de este lunes 13 de abril mediante un comunicado publicado mediante sus cuentas oficiales de redes sociales, informó acerca de la suspensión de bombeo que entro en vigor desde las 10 de la mañana de este día y que afectará a la ciudadanía con la falta del suministro de agua.
Esta decisión fue implementada como medida preventiva por la presencia de hidrocarburo a la altura de la bocatoma de CAEV en la ciudad de Poza Rica. Por tal motivo se exhorta a la ciudadanía a almacenar el agua para los usos esenciales, además de realizar un uso consciente y racionado del vital líquido.
Información en desarrollo…
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