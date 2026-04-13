Aumento Precio de Casetas Veracruz: ¿Cuál Es el Costo de Peaje Desde Abril 2026 y Dónde Aplica?

A partir de este lunes 13 de abril, se ha realizado una modificación en el costo de peaje en casetas de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), por lo que ahora habrá un incremento que va de un 5 a un 9%. De acuerdo con lo informado, después de dicha modificación en las plazas de cobro en Veracruz, así quedaron los costos.

En la caseta que corresponde a la zona Córdoba-Veracruz, estos son los puntos de cobro, así como el precio que se debe pagar en dichas casetas después del ajuste, dependiendo del tipo de vehículo, así como del tramo carretero:

Puntos de cobro caseta Córdoba-Veracruz

Paso del Toro-Veracruz: 21 pesos

La tinaja-Paso del Toro: 111 pesos

La Tinaja-Veracruz: 136 pesos

Cuitláhuac-La Tinaja: 100 pesos

Córdoba-La Tinaja: 146 pesos

Puntos de cobro caseta Tinaja-Cosoleacaque

La Tinaja-Isla: 290 pesos

Latinaja-Cosamaloapan: 240 pesos

Cosamaloapan-Isla: 49 pesos

Isla-Cosoleacaque: 270 pesos

Isla-Acayucan: 175 pesos

Acayucan-Cosoleacaque: 100 pesos

Xalapa-Perote: 206 pesos

Cabe destacar que dicho ajuste en las tarifas se realiza en los tramos que son administrados por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y ya ha entrado en vigor desde este lunes 13 de abril del presente año en curso.

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