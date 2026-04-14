Recolectan 600 Toneladas de Sargazo en Playas de la Zona Sur de Veracruz

El arribo masivo de la macroalga conocida como sargazo continúa en playas de la zona sur del estado de Veracruz, específicamente en la playa de Coatzacoalcos. Según expertos, su descomposición genera gases tóxicos y afecta al ecosistema marino.

De acuerdo con lo informado, hasta este momento, aproximadamente se han retirado unas 600 toneladas de esta macroalga; sin embargo, especialistas estiman que esta cifra podría llegar a alcanzar hasta las 2 mil 500 toneladas en los próximos días.

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Actualmente, las labores realizadas para el retiro del sargazo se han concentrado en distintos puntos del litoral, los cuales han abarcado desde la avenida Pedro Moreno, pasando por Independencia, hasta la Playa de Oro, localizadas en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos.

De acuerdo con especialistas en biología marina, el arribo masivo del sargazo en las playas de Coatzacoalcos se atribuye principalmente a los distintos cambios que ocurren en las corrientes marinas tras el paso de los frentes fríos, los cuales llegan a arrastrar estas algas desde la zona del Atlántico hacia las aguas del Golfo de México.

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Encuentras restos de hidrocarburo entre sargazo recolectado en playas de Coatzacoalcos

En la zona poniente de la playa de Coatzacoalcos se ha registrado la presencia de sargazo junto con restos de hidrocarburo desde hace varios días, a donde han llegado también brigadas ambientalistas para realizar la limpieza emergente en la zona.

El sargazo que se ha detectado en la zona con restos de hidrocarburo se le da un manejo especial, según explica el brigadista Alejandro de la Rosa. Asimismo, menciona que esta macroalga cumple una función importante como hábitat y fuente de alimento para diversas especies marinas.

"Lo que sí está sucio va para arriba, lo embolsamos, lo seleccionamos y, bueno, pues ya nos vamos a apoyar para poder retirar ya los residuos."

De acuerdo con lo informado, con esta limpieza se trata también de proteger la fauna y cuidar el litoral realizando recorridos y monitoreos en la zona de playa, ya que también existen residuos que los ríos barren y recalan en las costas.

Asimismo, se realiza la limpieza con el objetivo de facilitar su retiro de las costas al sur del estado de Veracruz. Se informó que de los residuos recolectados en la zona de playa, se hace un proceso de selección, así como de disposición final.

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