Camioneta Choca Contra Barda al Presuntamente Quedarse Sin Frenos en Veracruz; Hay Lesionados

Durante la mañana de este martes 14 de abril se registró un accidente automovilístico en el bulevar Xalapa-Banderilla, donde cinco personas resultaron heridas. Al parecer, la camioneta en la que viajaban sufrió una falla en los frenos.

Según los informes iniciales, siete individuos originarios de Las Vigas se dirigían a trabajar en Chiapas cuando el conductor perdió el control del vehículo en el viajaban. La camioneta impactó contra una barda que separa una escuela primaria y un motel cercano.

Tras la fuerte colisión, los ocupantes quedaron cubiertos de pintura azul, ya que se dedican a trabajos de pintura. Al lugar se trasladaron diversas corporaciones de emergencias y auxilio a bordo de varias unidades para encargarse de proporcionar asistencia con los primeros auxilios a los lesionados.

Según los primeros reportes se indicó que cinco de los lesionados requirieron ser trasladados al hospital más cercano para recibir atención médica especializada esto por las lesiones que presentaron, mientras que otra persona fue atendida en el sitio.

Información en desarrollo…

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