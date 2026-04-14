Personas Sufren Crisis Nerviosa Durante Incendio en Vivienda en Colonia de Veracruz

El incendio registrado en una vivienda de la colonia 21 de Abril ocasionó la movilización de cuerpos de emergencias, quienes al recibir el reporte del siniestro arribaron hasta el sitio de los hechos para realizar las labores de sofocamiento de las llamas en el domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se habrían registrado en el inmueble ubicado en las inmediaciones de un callejón de la calle Campero, entre las calles 7 y 11 de la colonia 21 de Abril, hasta donde arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y comenzaron los trabajos para enfriar las paredes del domicilio, así como el de las casas aledañas.

Video: Incendio Provoca Movilización de Cuerpos de Emergencias en Fraccionamiento de Veracruz

Al sitio donde se registraron los hechos también arribaron elementos de corporaciones policiacas, así como personal del cuerpo de paramédicos, quienes se encargaron de atender a las personas que sufrieron crisis nerviosa al registrarse el incendio al interior de la vivienda.

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Personas sufren crisis nerviosa al registrarse incendio en colonia de Veracruz

Derivado de estos hechos, se realizó el cierre de la circulación en dichas vialidades en tanto los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaban las labores correspondientes para sofocar el incidente que dejó pérdidas materiales.

Hasta este momento, no existe reporte de personas que hayan sufrido lesiones o quemaduras, ni tampoco personas que hayan tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario como resultado de alguna intoxicación por inhalación de humo derivado de dicho siniestro.

Autoridades de distintas corporaciones policiacas y cuerpos de emergencias realizaron la extracción de escombros que dejó el incendio ocurrido en la vivienda localizada en las inmediaciones de un callejón que se ubica entre las calles 7 y 11 de la colonia 21 de Abril, en la ciudad de Veracruz. Hasta el momento se desconoce el origen del siniestro.

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