¿Cuándo Cae la Beca Benito Juárez para Preparatoria? Letras con Pago el 17 y 24 de Abril 2026

Continúa el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez de abril 2026 para estudiantes de preparatoria. Y al tratarse del primer depósito del año, será doble, por lo que en N+ te adelantamos quiénes cobran 3,800 pesos el viernes 17 y 24 de abril de 2026, de acuerdo con las fechas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El Calendario de Pagos para estudiantes de continuidad inició el pasado 13 de abril, y de acuerdo con el Gobierno de México los 3,800 depositados en la Tarjeta del Bienestar corresponden a los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 2026.

Aunque no son los únicos beneficiarios que recibieron pago este mes, los estudiantes registrados en la Beca Rita Cetina también cobraron el monto correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026. De hecho, este jueves 16 fue el último día en que se depositó el apoyo bienestar por 1,900 pesos.

Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar también dio a conocer a inicios del mes, cómo quedaron los días de pago de la Beca Gertrudis Bocanegra y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Cuándo cae la Beca Benito Juárez? Estas Letras cobran viernes 17 y 24 de abril 2026

Dado que el calendario de pagos ha avanzado conforme a los días de esta semana y el abecedario, los beneficiarios que recibirán pago doble de la Beca Benito Juárez este viernes 17 de abril son aquellos cuya primera letra del primer apellido inicia con las letras H, I, J, K y L.

Recuerda que el depósito cae directamente en la Tarjeta del Bienestar del beneficiario, por lo que el próximo viernes 24 de abril será turno de las personas registradas cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y, Z.

Ese será el último día que lleguen los depósitos a las cuentas de los beneficiarios, dado que éstos avanzan en orden alfabético y se extenderán hasta la semana del 20 al 24 de abril.

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¿Dónde aceptan la Tarjeta del Bienestar con la Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro?

Una vez que cobres el pago doble en la Tarjeta del Bienestar este viernes, debes saber dónde puedes utilizar los recursos de este apoyo del Bienestar. Por lo que a continuación te compartimos un par de opciones:

Puedes retirar tu beca en un cajero del Bienestar del Banco de México

Usa tu tarjeta para pagar servicios sin necesidad de cargar efectivo

Haz compras en cualquier local que acepte terminal bancaria

Retira tu beca en tiendas de autoservicio u otro banco con comisión

Haz compras en supermercados

Verifica el saldo y movimientos en la app del Banco del Bienestar

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