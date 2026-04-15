¿Habrá Suspensión de Clases el Viernes 17 de Abril? SEP Confirma Inicio de 11 Días sin Escuelas

Empieza a correr el rumor de si hay suspensión de clases el viernes 17 de abril en México, por eso acá te aclaramos dicha información y también te contamos qué alumnos van a iniciar el periodo de 11 días sin actividades en escuelas, de acuerdo con los establecido en el calendario escolar 2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

El pasado lunes fue el regreso a clases en todo el país para niños de educación básica y por eso en una nota ya te contamos qué alumnos van a gozar de los 11 días de descanso a partir de este mes y las fechas en que se va a realizar el megapuente de abril-mayo 2026.

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¿Hay suspensión de clases el viernes 17 de abril 2026?

El viernes 17 de abril sí hay clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México, pero el calendario de la SEP estableces que ese es el último día de actividades para miles de estudiantes de educación básica.

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La cuestión es que un calendario escolar a nivel estatal que establece 11 días de descanso en lo que queda del mes de abril y otros más en mayo 2026, por lo que miles de estudiantes van a gozar de dos semanas sin actividad en las escuelas.

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¿Qué alumnos inician vacaciones de 11 días sin clases a partir del viernes 17 de abril?

Son los alumnos de escuelas particulares y públicas de educación básica del estado de Aguascalientes los que van a disfrutar de 11 días sin escuelas. Esto quiere decir que su último día de clases es el viernes 17 de abril, pero como tal sus vacaciones empiezan el lunes 20 de abril y durarán hasta el 4 de mayo 2026, así lo confirmó el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

El motivo por el que habrá este periodo vacacional es porque la IEA decidió aplazar las dos semanas de vacaciones de Semana Santa para las fechas en que se va a llevar a cabo la Feria de San Marcos 2026 en Aguascalientes. Esta modificación esta permitida por la SEP, siempre y cuando se cumpla con el número mínimo de días de clase al año.

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Ahora que ya quedó claro que el viernes 17 de abril 2026 sí hay clases normales para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México, mientras que quienes viven en Aguascalientes seguramente irán a la escuela con la emoción de saber que ese día inician sus dos semanas de vacaciones.

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