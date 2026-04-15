Sujeto con Machete es Detenido a Disparos Cerca de Escuela Primaria en Nogales, Sonora

Un hombre armado con un machete fue detenido por la Policía Municipal de Nogales, luego de una persecución que finalizó a escasos metros de una escuela primaria, ubicada en el centro de la ciudad fronteriza, donde los oficiales tuvieron que disparar sus armas de cargo para neutralizarlo, al quedar lesionado.

Pocos minutos después de las once de la mañana, al número de emergencias se reportó un caso de violencia familiar, que señalaba a un hombre con arma blanca deambulando por la avenida Plutarco Elías Calles.

El sujeto fue localizado en el cruce de las calles 5 de Febrero y Padre Nacho, donde le ordenaron soltar el machete, pero el sujeto desobedeció y amenazó a los agentes, continuando su camino a pie hasta ser interceptado de nuevo en las calles Alejandro Silva Hurtado y Moctezuma.

Oficiales realizaron disparos de arma de fuego para neutralizar al sujeto a metros de una escuela primaria

En ese punto, tras un disparo para disuadirlo el sospechoso continuó con las amenazas, por lo que de nuevo los oficiales dispararon al aire, pero el hombre no desistió y avanzó hasta la calle Moctezuma y Mariano Escobedo, en las inmediaciones de la Primaria Covarrubias, donde el sujeto se atrincheró tras un carro.

Debido al peligro inminente, los policías hicieron uso de la fuerza al disparar sus armas de fuego en varias ocasiones, hasta neutralizar la amenaza, logrando lesionar al sujeto en la pierna y mano derecha, por lo que fue detenido y llevado a un hospital donde permaneció bajo custodia y a disposición del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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