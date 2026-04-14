Maestra es Atropellada Dentro de la Universidad de Sonora en Hermosillo

Una mujer fue atropellada en el campus Hermosillo de la Universidad de Sonora, frente a la Plaza del Estudiante, la mañana del martes, hecho que quedó plasmado en un video que circula en redes sociales.

El accidente ocurrió cuando un vehículo tipo sedán circulaba de oriente a poniente por la calle De la Cultura, dentro de la Unison, y de manera intempestiva, la persona corre y baja de la banqueta entre los vehículos estacionados.

Esto en el preciso momento en el que pasaba el automóvil, cuyo conductor al parecer no pudo detener la marcha e impactó a la altura de la cadera a la afectada, quien fue trasladada a recibir atención médica en un vehículo particular.

Velocidad máxima permitida dentro del campus es de 20 kilómetros por hora

El Departamento de Tránsito Municipal señaló que el incidente ingresó como caso legal directamente, por lo que será el Ministerio Público especializado en hechos de tránsito el encargado del deslinde de responsabilidades.

El reglamento interno de la Universidad de Sonora marca que la velocidad máxima para circular dentro del campus es de 20 kilómetros por hora, además de que peatones deben cruzar por las esquinas y respetando los señalamientos correspondientes.

Reportero: Roberto Bahena N+

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