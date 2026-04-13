Niña es Mordida por Una Serpiente en Escuela Primaria de Hermosillo, Sonora

Debido a la mordedura de una serpiente dentro de una escuela primaria, una menor de edad fue traslada a recibir atención médica a un hospital, en Hermosillo.

A las once y media de la mañana de este lunes, elementos de la Estación Sur del Departamento de Bomberos acudieron a un llamado de emergencia en una primaria, ubicada en la calle Ojo de Tecolote y Cardo Santo, en la colonia Los Olivos.

Al llegar al lugar, los rescatistas atendieron a una menor de entre 6 y 7 años de edad, quien fue mordida por una víbora en la mano derecha cuando jugaba cerca de un árbol, en el plantel escolar.

La serpiente no fue encontrada en al interior de primaria de Hermosillo

La serpiente no fue encontrada en el lugar, por lo que se desconoce la especie, sin embargo, la menor fue reportada como estable y fue llevada consciente a un hospital a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja, para realizarle una revisión médica y descartar posibles riesgos.

A raíz de este reporte, el Departamento de Bomberos realizó una segunda visita al plantel para prevenir incidentes similares con los alumnos.

“Surgieron varias observaciones o necesidades de atención del mismo plantel, uno de ellos fue el que tuvimos ahorita, un enjambre d e abejas con bastante tiempo en un registro eléctrico y ahorita estaba acordonado, esperamos la hora adecuada para atenderlo”, dijo Sergio Quintero, Maquinista de Bomberos

En ese sentido, indicó que se dejaron recomendaciones para prevenir riesgos.

“Si observan acumulación de cacharros o de ramas, todo eso, pues también es un punto que hay que atender y tener en consideración para platicarlo con las autoridades del plantel y le den el seguimiento que debería de llevar”, señaló Quintero

En octubre del 2025, una niña de 5 años falleció tras la picadura de un alacrán en un kínder en el centro de Hermosillo. Asimismo el pasado miércoles 8 de abril, un enjambre de abejas dejó a seis personas lesionadas en la colonia Jacinto López, al norte de Hermosillo.

Gustavo Moreno N+

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