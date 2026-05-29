Kevin Castañeda a las Chivas: ¿Qué Falta para Cerrar el Fichaje del Jugador de Xolos?

Luego de que se diera a conocer el interés de las Chivas por Denzell García, ahora ha salido a la luz el nombre de Kevin Castañeda como refuerzo para el Torneo Apertura 2026. El jugador de Xolos es una de las peticiones del entrenador Gabriel Milito.

Kevin Castañeda, de 26 años de edad, se ha revalorado pese a que los Xolos no lograron calificar a la Liguilla en el Torneo Clausura 2026. El equipo de Tijuana quedó en el sitio 9, con 23 unidades. Hay que recordar que sólo avanzan los primeros 8 de la tabla general.

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Pero el mediocampista nacido en Guadalajara, Jalisco, fue llamado por el entrenador Javier Aguirre para sumarse a la concentración de la Selección Mexicana. Y aunque no irá al Mundial 2026, fue observado para futuras convocatorias. En esta ocasión sólo hizo el papel de sparring durante los entrenamientos, junto con otros futbolistas de la Liga MX.

De acuerdo con medios deportivos y expertos en fichajes, la directiva de Chivas ya está en pláticas avanzadas con la de Xolos y sólo faltan detalles para cerrar la transferencia del mediocampista.

Aún no se habla de cifras ni por cuántos años firmará Castañeda, pero sí es un hecho que será compra definitiva y no préstamo. Según Transfermarkt, el futbolista de Xolos está tasado en 6 millones de dólares, que es más o menos lo que pretende el equipo de Tijuana para dejarlo ir.

Además de Castañeda, las Chivas están interesadas en la contratación de Denzell García. Sólo que los Bravos de Juárez pretenden al menos 10 millones de dólares por su joya. Debido a ello el fichaje está en veremos.

Denzell García Marrufo, de 22 años de edad, pasó por las fuerzas básicas del Cruz Azul y llegó a los Bravos de Juárez en el 2019. Fue hasta el 2022 que debutó en el primer equipo y poco a poco se fue ganando un lugar en el once titular.

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¿Cuánto pretende FC Juárez por vender a su joya, Denzell García, a las Chivas?

Ahora que tiene los reflectores encima, el club FC Juárez ya ha dejado claro que no soltará tan fácil a su joya. Varios medios deportivos han señalado que el equipo fronterizo ha tasado a su canterano en 10 millones de dólares, una cifra que parece exagerada.

También ha trascendido que las Chivas aún no hacen una oferta formal por el futbolista nacido en Ahome, Sinaloa. Sin embargo, los analistas consideran que Amaury Vergara, dueño del equipo tapatío, no está dispuesto a pagar esa cantidad.

Además de Denzell García, el Rebaño Sagrado también tiene en la baraja otros nombres de futbolistas: como Marcelo Flores (Tigres) y César Montes (Lokomotiv de Moscú), entre varios más. Hay que recordar que el chiverío tiene por regla sólo contratar jugadores nacidos en México o con sangre mexicana.

Con información de N+