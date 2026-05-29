Kevin Castañeda a las Chivas: ¿Qué Falta para Cerrar el Fichaje del Jugador de Xolos?

Las Chivas quieren varios refuerzos para el Torneo Apertura 2026 y Kevin Castañeda es uno de ellos. Esto es lo que sabemos

Kevin Castañeda tuvo una temporada destacada en los Xolos de Tijuana.Kevin Castañeda tuvo una temporada destacada en los Xolos de Tijuana. Foto: Reuters

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Kevin Castañeda, de Xolos, en la mira de Chivas para el Apertura 2026. Las pláticas están avanzadas, ¿será el nuevo refuerzo del rebaño?

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