Mujer Pierde la Vida tras Presuntamente ser Atropellada por el Tren en Nogales, Sonora

Una mujer perdió la vida tras ser presuntamente atropellada por el tren, al sur de la ciudad de Nogales, Sonora, durante la noche del domingo pasado, 12 de abril.

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo fue reportado alrededor de las once de la noche, luego de que empleados ferroviarios encontraran a una persona a un costado de las vías del tren, quien aparentemente había sido arrollada por la maquinaria pesada.

Elementos de la Policía Municipal se trasladaron al punto, cerca del puente de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la colonia Siglo XXI, al sur de la ciudad fronteriza.

La mujer contaba con lesiones compatibles a un atropellamiento de tren

Por otro lado, la información preliminar establece que se trataba de una mujer de entre 35 y 40 años, de complexión robusta, quien aparentemente se encontraba sin hogar.

Una vez en el sitio, observaron el cuerpo de una mujer con lesiones compatibles a un atropellamiento del tren, por lo que se dio aviso al Ministerio Público, acudiendo personal de Servicios Periciales y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, para las indagatorias pertinentes.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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