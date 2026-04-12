Sujeto Recibe 6 Años de Prisión por Transportar Más de 100 Mil Pastillas de Fentanilo en Sonora

La Fiscalía General de la República obtuvo 6 años de prisión contra Fabián “N” por haber acreditado su participación en el delito de transporte de fentanilo, en Sonora.

De acuerdo con la institución, el 12 de marzo del 2025, se inició la carpeta de investigación derivado de un Informe Policial Homologado de la Policía Estatal, donde explicaron que el sujeto fue detenido en las inmediaciones de la carretera 36 Norte, en Hermosillo, asegurando 19 paquetes con 158 mil 230 pastillas de fentanilo.

El narcótico, vehículo y la persona detenida fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Sonora, quien obtuvo de un juez federal, una pena de seis años ocho meses de prisión y 86 días de multa.

Pareja recibe 10 años de prisión por transportar armas y drogas en Sonora

En hechos aislados, una pareja identificada como Delia “N” y Daniel “N” recibieron 10 años y 7 meses de prisión, por transportar drogas, armas de fuego, entre otros dispositivos, en hechos ocurridos en San Luis Río Colorado, informó la Fiscalía General de la República.

Se inició la carpeta de investigacion tras ser detenidos en la colonia Mezquite del municipio fronterizo quienes circulaban en un vehículo sin placas.

En la unidad traían consigo 745 envoltorios que contenían 4 kilos de marihuana; 810 envoltorios con 240 gramos de metanfetamina; 302 envoltorios con 20 gramos de heroína; dos armas de fuego tipo fusil; tres cargadores para arma de fuego y 112 cartuchos útiles, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

Reportera: Fernanda Romero N+

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