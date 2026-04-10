Sujeto es Ejecutado a Balazos en Colonia Colinas del Yaqui en Nogales, Sonora

Una persona fue ejecutada a balazos en la colonia Colinas del Yaqui, en la ciudad de Nogales, activando el código rojo de las corporaciones policiales en la zona.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho fue reportado al número de emergencias alrededor de las once y media de la noche del jueves pasado, acudiendo al sitio elementos de la Policía Municipal, en la avenida De Los Nogales y calle Bacatete, donde se registró la agresión armada.

Al llegar al lugar, los oficiales observaron a una persona en el suelo, siendo descrita como alguien de complexión delgada, tez morena, cabello lago, lacio y negro, vestida con pantalón y sudadera de color negro, así como calzado y guantes.

El sujeto contaba con una herida producto de un proyectil de arma de fuego

La víctima presentaba una lesión en el abdomen, la cual a simple vista aparentaba haber sido producida por proyectil de arma de fuego. Asimismo, un total de cinco casquillos percutidos fueron localizados en el sitio, junto a una motocicleta tirada en el pavimento.

Tras darse aviso al Ministerio Público, el Departamento de Servicios Periciales se hizo cargo de las diligencias pertinentes para comenzar con las indagatorias y esclarecer el homicidio.

Reportero: Gustavo Moreno N+

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