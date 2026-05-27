¿Dejar Propina es Obligatorio? Profeco Dice Si Es Ilegal que Restaurantes la Exijan en la Cuenta

¿Te ha pasado que vas a un restaurante o bar y cuando llega tu cuenta te percatas que la propina ya viene incluida en el total a pagar?, en N+ te aclaramos si es legal está práctica según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La duda de si la propina es obligatoria en México persiste dado que algunos restaurantes, bares y centros nocturnos aún caen en esta práctica que afecta la economía de los consumidores.

¿La propina es obligatoria en México? Esto dice la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor ha recordado que ningún establecimiento puede exigir el pago de propina o establecer un monto de la misma, dado que no es obligatoria.

De hecho, exhorta que en caso de que en algún restaurante o bar caiga en alguna práctica de cobros indebidos, lo denuncies.

La propina es una gratificación voluntaria que se otorga en respuesta a la atención directa a las personas consumidoras en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles. }

¿Cómo denunciar a un restaurante por propina obligatoria o cobros indebidos ante la Profeco?

Si en algún momento te encuentras en alguna de las situaciones antes descritas, el articulo 10 de la Profeco establece que los restaurantes o bares no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales abusivas o impuestas en el abastecimiento.

Por lo que la Profeco te recomienda revisar cuidadosamente tu cuenta, y en caso de notar cargos no reconocidos, notificarlo al establecimiento.

Si te exigen el pago de propina, puedes denunciar o imponer una queja a través de los canales institucionales de la Profeco (correo electrónico, teléfono, directamente en la página web).

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Paso a paso para denunciar cobros obligatorios de propina

Una vez que revisaste el total de tu cuenta y detectaste la anomalía, debes seguir los siguientes pasos:

Llama al teléfono al Consumidor 55 5568 87 22 o al 800 4688722 También puedes enviar un correo electrónico a la cuenta: denunciasprofeco@profeco.gob.mx Puedes hacer tu queja de forma presencial en cualquiera de las 38 oficinas de defensa del consumidor. Puedes consultar las direcciones por cada una de las entidades aquí.

¿Cuáles son los requisitos para presentar una denuncia?

De acuerdo com el artículo 97 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los requisitos para que puedas denunciar cobros indebidos o abusos de un restaurante o bar, son: