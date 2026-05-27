¿Dejar Propina es Obligatorio? Profeco Dice Si Es Ilegal que Restaurantes la Exijan en la Cuenta

Dado que algunos restaurantes y bares incluyen la propina en la cuenta final de sus consumidores, existe la duda de si esta práctica es correcta

Mesas de Restaurante. La Propina es Obligatoria en México, esto dice Profeco¿Te han obligado a dejar propina en algún bar o restaurante? Esto dice Profeco sobre esta práctica. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+