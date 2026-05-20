¿Las Utilidades Son Libres de Impuestos? Este Es el Salario Base para el Reparto de PTU en 2026

El calendario de mayo 2026 avanza y acerca la fecha límite para que las empresas paguen la PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) a sus trabajadores, lo que genera muchas dudas respecto a este "dinerito" extra. Para que no te sorprendan, en N+ te explicamos si las utilidades pagan impuestos y de paso, cuál es el salario que se toma como base para el reparto.

Recuerda que las utilidades no son un privilegio, se trata de un derecho constitucional que se otorga a los trabajadores por los servicios que ofrecen a un patrón o una empresa. De modo que éste participa de las ganancias obtenidas por el centro de trabajo durante el último año, y aquí te aclaramos qué meses se toman en cuenta para la PTU.

Si bien en una nota previa ya te dimos a conocer cuántos días quedan para el reparto de utilidades 2026, recuerda que hay un par de trabajadoras que recibirán este beneficio hasta junio.

Video: Pago Reparto de Utilidades Empresas Trabajadores Fecha Límite 30 Mayo 2026

Toma en cuenta que el pago correspondiente a las utilidades se divide en dos partes iguales; la primera contempla el número de días trabajados, y la segunda corresponde al monto proporcional de salarios devengados por el trabajo prestado.

De modo que se toman como días laborados todos aquellos que por disposición de ley o contrato individual o colectivo de trabajo, el trabajador percibe su salario aún cuando no labore, tales como:

Incapacidades temporales por riesgo de trabajo

Periodos prenatales o postnatales

Descanso semanal, vacaciones y días festivos

Permisos

Permiso con goce de sueldo

¿Las utilidades son libres de impuestos?

Ahora que conoces de dónde proviene la cantidad que te corresponde por PTU, te explicamos cómo calcular cuánto te corresponde por un año o seis meses trabajados.

De acuerdo con el Gobierno de México, las utilidades son libres de impuesto en los casos en que la cantidad que te corresponde no exceda el equivalente a 15 días de salario mínimo.

Toma en cuenta que en 2026 el salario mínimo general aumentó a 315.04 pesos, es decir que no debe exceder los 4,725.60. Mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte es de 440.87 pesos, es decir que no debe ser mayor a 6,613.05 pesos.

¿Cuál es el salario que se toma como base para el reparto de utilidades?

De acuerdo con las autoridades mexicanas, el salario base que se toma en cuenta para el reparto de utilidades es el que percibes por cuota diaria, sin incluir ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado del trabajo que desempeñas.

En el caso de que tu salario sea variable, se tomará como cuota diaria, el promedio correspondiente al total percibido durante el año.

En el caso específico de los trabajadores de confianza, se toma como salario tope, el resultado entre sumar el 20 por ciento del salario del trabajador sindicalizado o de base de más alto salario, elevado al año.

Video: Reparto de Utilidades tiene Tope y Fecha Límite en Baja California: Cuándo Es

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