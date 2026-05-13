¿Hasta Cuándo Dan Utilidades 2026, Esta Quincena o la Próxima? Las Pueden Pagar Este Día de Mayo

Atención, trabajador. Si eres empleado de una empresa en México debes saber que está por caer un dinero extra a tu cuenta de nómina. Se trata del PTU o Participación de los Trabajadores en las utilidades, y en N+ te decimos si se deposita esta quincena o la próxima de mayo 2026.

Para que no te sorprendan, debes saber que el reparto de utilidades es un derecho constitucional avalado por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Por lo que ya te explicamos qué trabajadores tienen derecho a recibir este dinero extra.

El monto se calcula en dos partes: una en función de los días trabajados y la otra con base en los salarios percibidos durante el año. Y aquí puedes saber cómo calcular cuándo te toca por 1 año o 6 meses de trabajo.

El monto límite a recibir es el equivalente a tres meses de salario o el promedio de la PTU recibida en los últimos tres años, lo que resulte más favorable para el trabajador, señala el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Si aún no tienes claro si las utilidades son de Mayo a Mayo o toman en cuenta el año fiscal, en esta nota ya te explicamos qué meses se toman en cuenta para el pago de PTU en México.

Video: Pago Reparto de Utilidades Empresas Trabajadores Fecha Límite 30 Mayo 2026

¿Cuándo dan las utilidades 2026, esta quincena o la otra?

De acuerdo con la Ley, la fecha límite para el pago de las utilidades es el 30 de mayo 2026 para trabajadores de empresas, el monto extra por este concepto puede verse reflejado en tu nómina esta quincena.

Aunque, toma en cuenta que las empresas tienen como plazo hasta el último día de mayo 2026 para cubrir esta obligación, por lo que es posible que algunos centros de trabajo opten por depositar en la segunda quincena de mayo 2026. Así que en caso de que no recibas tus utilidades en el plazo correspondiente puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

De acuerdo con la LFT, si el trabajador no recibe esta prestación o se le paga de forma incompleta, tiene como plazo un año para reclamar su derecho.

Pero, ojo, porque aquellas personas que laboran para una Persona Física tienen hasta el 29 de junio 2026 para recibirlas.

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¿Quiénes tienen derecho a recibir utilidades?

Esta prestación es aplicable a los trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300 mil pesos o más, según su Declaración Fiscal del 2025, y tengan más de un año en funcionamiento.

Si aún tienes dudas de a quiénes les corresponde cobrar un dinerito extra este mes, en este listado hallarás a los trabajadores que sí reciben utilidades en 2026, de acuerdo con la Profedet.

Personas trabajadoras en activo

Personas extrabajadoras, de base o eventuales, que hayan laborado al menos 60 días en el año anterior

Personas con incapacidad temporal

Madres trabajadoras con licencia de maternidad

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