Módulos de Vinculación Productiva INAPAM: ¿Dónde Aplicar a Programa que Da Sueldo de $9,500?

En México, las personas adultas mayores pueden ser económicamente independientes. Además de programas como la Pensión del Bienestar para hombres y mujeres de 65 años y más, o la Pensión del IMSS o ISSSTE para trabajadores jubilados, también existen programas del INAPAM, que permiten tener un trabajo que les ofrece un sueldo y prestaciones. Por lo que en N+ te compartimos dónde se ubican los Módulos de Vinculación Productiva, en los que puedes aplicar a estos beneficios.

De hecho, este programa de "Vinculación Productiva", forma parte de las políticas de envejecimiento saludable del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), que impulsan la autonomía, bienestar integral y calidad de vida de los adultos mayores.

Por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer cómo registrarse a este programa que da sueldo de 9,500 pesos, utilidades y aguinaldo, además de aclarar cuánto tiempo debes haber trabajado para cobrar el aguinaldo INAPAM en 2026.

Recuerda que para poder acceder a estos beneficios debes de contar con un requisito indispensable y obligatorio: la credencial INAPAM, por lo que en una nota previa ya te explicamos dónde puedes tramitar esta tarjeta en 2026.

Video: Credencial INAPAM: ¿En Qué Transportes Hay Viajes Gratis en CDMX?

¿Qué es el programa de "Vinculación Productiva" del INAPAM y qué beneficios da?

Ahora bien, la inclusión social de INAPAM busca asegurar que los adultos mayores en México tengan oportunidad de acceder a un empleo que les permita ser económicamente independientes, por lo que su programa de "vinculación productiva" es totalmente gratuito, tanto para hombres como para mujeres.

De modo que busca promover empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso conforme a su oficio, habilidad o profesión, por lo que establece relaciones con empresas que desean incorporar la experiencia de personas de 60 años o más en su día a día.

Así en reconocimiento por su labor, las empresas otorgan los siguientes beneficios a los adultos mayores:

Sueldo base (dado que el salario mínimo en 2026 es de 315.04 pesos diarios, al mes alcanzaría los 9,582.47 pesos)

Prestaciones de Ley

Contrataciones por hora, jornada, proyecto o servicios específicos

E incluso en algunos casos, prestaciones superiores a la Ley.

Ten en cuenta que las empresas que colaboren con el INAPAM ofertando actividades productivas específicas para los adultos mayores, se reservan el derecho de solicitar requerimientos adicionales.

¿Cuál es el procedimiento para aplicar al programa de "Vinculación Productiva"?

Ahora bien, si eres un adulto mayor de 60 años o más, debes saber que para poder entrar en este programa, debes seguir una serie de pasos:

Llenar la Solicitud de inclusión social

Entrevistarte con el promotor de Vinculación Productiva

Seleccionar una oferta de actividad productiva o voluntaria

Gestionar una entrevista con la empresa

En caso de tener dudas específicas sobre el procedimiento o el programa en general, puedes escribir al siguiente correo electrónico: buzonafiliacion_vinculacion@inapam.gob.mx

¿Dónde están los módulos de Vinculación Productiva de INAPAM? Direcciones y Horario

Para que sepas a dónde debes acudir en caso de estar interesado en participar en este programa, te compartimos el listado con los Módulos de Atención INAPAM por estado. Ten en cuenta que, de acuerdo con la página web del Instituto el horario de oficina en el que te atenderán será entre las 08:00 y las 15:00 horas.

Aguascalientes: Secretaría del Bienestar

Dirección: Julio Díaz Torre número 110, Ciudad Industrial en Aguascalientes, Aguascalientes. Frente a la Embotelladora

Baja California: Secretaría del Bienestar, Palacio Federal

Dirección: Av. Pioneros número 1005, PB entrada Cuerpo B, colonia Centro Cívico, Mexicali, Baja California.

Baja California, Tijuana: DIF Municipal

Dirección: Boulevard Insurgentes, número 1760-8, Fraccionamiento Los Álamos, Tijuana, Baja California. Como referencia está el Parque Morelos

Baja California Sur: Secretaría del Bienestar

Dirección: Boulevard Gral. Agustín Olachea y Boulevard Luis Donaldo Colosio s/n, colonia LAs Garzas en La Paz, Baja, California Sur

Campeche: Secretaría del Bienestar Palacio Federal

Dirección: Avenida 16 de Septiembre s/n, colonia Centro, Campeche, Campeche.

Ciudad de México

Dirección 1: avenida Universidad 150, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez

Dirección 2: Calle Norte 172 colonia Pensador Mexicano, Alcaldía Venustiano Carranza

Coahuila de Zaragoza: Centro Integrador de Autobuses

Dirección: Calle Reforma Número 199, Interior 1, esquina Periférico Luis Echeverría, colonia Lourdes.

Colima: Secretaría del Bienestar

Dirección: Edificio Camino Real número 120, esquina Francisco Hernández Espinoza, colonia Centro.

Chiapas: Secretaría del Bienestar

Dirección: Edificio G, Calle 12a Ote Sur número 150, planta baja, colonia Centro en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Frente al Parque 5 de Mayo.

Chihuahua: Secretaría del Bienestar

Río Sativo número 7117, colonia Unidad Vallarta, Chihuahua, Chihuahua

Durango: Secretaría del Bienestar

Dirección: Río Papaloapan, número 211, Fraccionamiento Valle Alegre. Cerca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Guanajuato: Albergue INAPAM "Nicéforo Guerrero"

Dirección: Callejón Hospitales número 8, colonia Centro.

Guanajuato, Irapuato: Asociación Civil Provosi

Dirección: Saltillo número 234, colonia Miguelito, Irapuato, Guanajuato

Guanajuato, León: Asociación Civil

María Luisa número 103, colonia Loma Bonita, León, Guanajuato.

Guerrero: Parque Papagayo

Dirección: Avenida Juan Sebastián Cano s/n, Fraccionamiento Hornos Insurgentes en Acapulco, Guerrero.

Hidalgo: Casa de Día de los y las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo

Dirección: Moctezuma número 112, colonia Centro en Pachuca, Hidalgo. Cerca de la Plaza Juárez.

Jalisco: Secretaría del Bienestar, Palacio Federal Basamento A

Dirección: Av. Fray Antonio Alcalde, número 500, colonia Centro de Guadalajara, Jalisco.

Estado de México, Toluca: Secretaría del Bienestar

Dirección: Francisco del Paso Castañeda, número 107, colonia Universidad, Toluca, Estado de México.

Estado de México, Amecameca: Oficinas del DIF

Dirección: Av. Parque Nacional s/n, colonia Centro Amecameca, Estado de México.

Estado de México, Chalco: Asociación Civil

Dirección: Playa Azul 41, colonia La Bomba en Chalco de Díaz de Covarrubias

Estado de México, Ecatepec: Instalaciones INAPAM

Dirección: 5 de Mayo número 40, Fraccionamiento Hogares María, San Cristóbal Centro, Ecatepec de Morelos.

Michoacan: Oficinas del Bienestar

Dirección: Santos Degollado número 262, colonia Nueva Chapultepec, Morelia en Michoacán.

Morelos Cuernavaca: Delegación Bienestar Morelos

Dirección: Carretera Cuernavaca Tepoztlán km 1+200, colonia Chamilpa, en Cuernavaca, Morelos

Morelos, Cuautla

Dirección: Avenida Acueducto s/n, Fraccionamiento Manantiales, colonia Cuautlixco, Cuautla, Morelos.

Nayarit: Secretaría del Bienestar, Grupos Prioritarios

Dirección: Avenida Paraíso número 263 (entre Cedro y Encino), colonia San Juan, Tepic, Nayarit.

Nuevo León: Palacio Federal

Dirección: avenida Benito Juárez s/n Zona Centro, Municipio de Guadalupe, Nuevo León. Cerca del Metro Ely Cabazos.

Oaxaca: Palacio Federal

Dirección: Independencia número 709, colonia Centro, Oaxaca. Cerca de la Catedral.

Puebla: Casa del Adulto Mayor, Instalaciones INAPAM

Dirección: 2 Oriente, entre calle 20 y calle 22 Nte, número 2020, clónica Resurgimiento, Puebla. Cerca del Parque Ecológico.

Querétaro: Biblioteca del Centro Cultural Gómez Morín

Dirección: Avenida Constituyentes s/n, colonia Villas del Sur, en Santiago de Querétaro, Querétaro.

Quintana Roo: Instalaciones del Bienestar

Dirección: Avenida Venustiano Carranza s/n esquina avenida Nápoles, colonia Nueva Italia en Chetumal, Quintana Roo.

San Luis Potosí: Secretaría del Bienestar

Dirección: Calzada Fray Diego de La Magdalena s/n 2do piso. colonia El Saucito.

Sinaloa: Secretaría del Bienestar

Dirección: Javier Mina número 1247, colonia Jorge Almada en Culiacán, Sinaloa. Cerca de Palacio de Gobierno.

Sonora: Palacio Federal

Dirección: Aquiles Serdán y Pino Suárez s/n, colonia Centro en Hermosillo, Sonora.

Tabasco: Centro Gerontológico del Sistema DIF Tabasco

Dirección: Av. Ramos Mendoza Herrera 182, colonia El Recreo en Villahermosa, Tabasco.

Tamaulipas: Oficinas del Bienestar

Dirección: Carretera México-Laredo km 228+500, colonia Las Brisas, Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Tlaxcala: Secretaría del Bienestar

Dirección: Miguel Guridi y Alcocer s/n, colonia Centro en Tlaxcala.

Veracruz, Xalapa: DIF Estatal

Dirección: avenida 20 de Noviembre Oriente número 357, Zona Centro en Xalapa, Veracruz. Cerca de la Iglesia La Piedad.

Veracruz, Orizaba: Casa de Cultura Ito

Dirección: Sur 11 número 139, colonia Centro, en Orizaba. Veracruz.

Yucatán: Instalaciones del Gobierno estatal

Dirección: Calle 61 número 444, por 50 y 52, colonia Centro en Mérida, Yucatán.

Zacatecas: Secretaría del Bienestar

Dirección: Centro de Bienestar "el Orito", calle Santa Barbara s/n, colonia El Orito 1ra y 2da Sección en Zacatecas.

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