¿Cuántos Días Quedan para el Reparto de Utilidades 2026? Fecha Límite que Tienen las Empresas

El reparto de Utilidades 2026 está cerca de llegar a su fecha límite para las personas morales, y para que sepas hasta cuándo te pueden dar tu dinero, acá te decimos cuántos días quedan para el pago de esta prestación si trabajas en una empresa en México.

Continúa el periodo formal para que los empleadores cumplan con la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en notas previas ya te explicamos cómo saber cuánto te toca en 2026 y quiénes sí y no tienen derecho al reparto.

De esta manera, si aún no recibes el pago de esta prestación obligatoria por parte de tu empresa es importante que sepas cuándo es el último día en el que te pueden las utilidades para que vayas planificando tus gastos.

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¿Cuántos días quedan para el pago de utilidades 2026?

Las personas morales, es decir las empresas en México, tienen hasta el 30 de mayo de 2026 para realizar el reparto de utilidades 2026, de acuerdo con lo que establece la LFT. De esta manera faltan 18 días para llegar a la fecha límite del pago de PTU para los trabajadores mexicanos.

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La Ley Federal del Trabajo reconoce la Participación de los Trabajadores en las Utilidades como un derecho constitucional en los empleadores deben repartir una parte de las ganancias que obtuvieron en el año fiscal anterior por las actividades, productos o servicios que ofrecen en el mercado.

De acuerdo con la LFT, el cálculo del reparto de utilidades se hace con base al 10 por ciento de las ganancias netas reportadas en la Declaración Anual realizada este año por la empresa o patrón. Dicha cantidad se divide en dos partes iguales, de la siguiente forma:

La primera se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, es decir que un empleado que trabajó solo seis meses no podrá recibir la misma cantidad que uno que laboró el año completo.

se reparte por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, es decir que un empleado que trabajó solo seis meses no podrá recibir la misma cantidad que uno que laboró el año completo. La segunda parte se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. El sueldo que se considera es el de cuota diaria, excluyendo ingresos como tiempo extra, gratificaciones, primas o cualquier otro derivado de su trabajo. En caso de que el salario sea variable, se toma como cuota diaria el promedio correspondiente al total percibido durante el año.

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¿Quiénes pueden pagar las utilidades 2026 después?

La fecha límite de las Utilidades en México cambia cuando se trata del reparto que realizan las personas físicas o patrones, ya que éstos pueden hacer el pago hasta el 29 de junio de 2026, de acuerdo con las leyes mexicanas.

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Es decir que los trabajadores que laboran para una persona física aún tienen más de un mes para recibir el reparto de PTU 2026, por lo que se recomienda tener paciencia o preguntarle directamente a tu patrón cuándo realizará este pago.

¿Qué hacer si no me pagan las Utilidades 2026?

En caso de que llegue la fecha límite del pago de Utilidades y tu empresa o patrón no te las haya dado puedes acudir a la PROFEDET, donde te atenderán de forma gratuita.

En la Ciudad de México, la oficina central está ubicada en Eje 4 Nte, No. 311, Colonia Santo Tomás, C.P. 02020, Alcaldía Azcapotzalco. También puedes llamar al teléfono 55 5003 1000 extensiones 44741, 44780, 44781, 44785, 44786 y 44699. Asimismo, puedes contactar a través del 079, línea del Gobierno de México.

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