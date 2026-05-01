Trabajadores Piden a Sheinbaum Reforma para Quitar Impuestos a Aguinaldo y Reparto de Utilidades

La mañana de hoy 1 de mayo de 2026, diversos líderes sindicales acompañaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo del mensaje por el Día del Trabajo, donde le pidieron quitar impuestos para prestaciones como aguinaldo y reparto de utilidades.

En la conferencia estuvieron presentes Rafael Olivos Hernández, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); Reyes Soberanis Moreno, líder sindical mexicano que preside el Congreso del Trabajo (CT); Tereso Medina Ramírez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Alfonso Cepeda Salas, senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM); María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana, y Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Beneficios para trabajadores en México

Durante el mensaje por el Día del Trabajo 2026, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), enlistó los beneficios que se han logrado para empleados en México.

"El Día del Trabajo no es una fecha cualquiera, es memoria viva, es el legado de hombres y mujeres para conquistar derechos laborales, como la jornada laboral", destacó

Resaltó que el salario mínimo "en 1999 solo alcanzaba para .67 de la canasta básica, a marzo de 2026 alcanza para 1.91 canastas básicas".

Además, dijo que hoy el Gobierno "asume una responsabilidad histórica: el compromiso de que el Estado nunca será indiferente ante la tragedia. 31 mineros localizados y 28 rescatados".

Compromisos cumplidos hasta ahora

Se realizó la reforma para dar seguridad social a tasadores de plataformas digitales.

Instaurar paulatinamente la semana laboral de 40 horas.

En el campo, se ha impulsado el certificado laboral para la exportación.

"Nuestra convicción es firme: cada acción de gobierno debe traducirse en mejores condiciones de vida para los trabajadores", enfatizó Bolaños.

3 puntos clave en materia de trabajo

Programa de vivienda para el bienestar para quienes reciben entre 1 y 2 salarios mínimos

Consolidación de sistema universal de salud para atenderse en cualquier hospital

Construcción de andamiaje sólido para igualdad sustantiva e igualdad de género

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Piden a Sheinbaum quitar impuestos a prestaciones

Ese viernes, la conferencia matutina se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México (CDMX), desde donde María de Jesús Rodríguez Vázquez, secretaria general de la Confederación Autentica de Trabajadores de la República Mexicana, le hizo una petición sobre quitar impuestos a prestaciones.

"Le queremos pedir que esta gran reforma que hubo (reducción de jornada laboral) venga aparejada con una reforma fiscal para que trabajadores de México puedan ver reflejado su salario de manera más directa en sus bolsillos", dijo la líder sindical.

Y puntualizó: "Ojalá prestaciones extras como horas extras, aguinaldos o PTU (reparto de utilidades) queden exentas de estos impuestos".

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