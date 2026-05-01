Beneficios para Trabajadores en México: Sheinbaum Firma Jornada Laboral de 40 Horas

En el marco del Día del Trabajo, hoy, 1 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció beneficios para trabajadores de México y precisó que hoy firmará el acuerdo constitucional de la jornada laboral de 40 horas.

Fue durante su conferencia matutina, que precisó que este mismo día se formalizará el acuerdo constitucional relacionado con la reducción de la jornada laboral.

Además de la jornada laboral, la presidenta señaló que se firmará el certificado para trabajadores agrícolas, con el objetivo de reconocer y regular sus condiciones laborales.

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