Posible Terremoto en México: ¿Dónde Hay Vigilancia ante Fuerte Sismo?

En México, donde la memoria sísmica sigue presente, las autoridades han reforzado las acciones de prevención ante un posible terremoto, en N+ te decimos dónde habrá vigilancia.

En ese contexto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) lanzó una convocatoria nacional para participar en el Primer Simulacro Nacional 2026, que se realizará el próximo 6 de mayo de 2026. En N+ te contamos los detalles en Recibirás Alerta de Terremoto: ¿A Qué Hora Llegará a tu Celular el Próximo Mensaje por Sismo?.

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En los últimos días se han registrado movimientos telúricos en el país, en N+ te detallamos en dónde: Tiembla Hoy en México: Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo del 28 de Abril 2026.

¿En dónde habrá vigilancia?

El ejercicio estará basado en un escenario de alto impacto, que será un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, específicamente a unos 55 kilómetros al noroeste de Acapulco, entre las zonas de Petatlán y Coyuca de Benítez, por lo que estarán en vigilancia.

De acuerdo con las autoridades, este supuesto se construyó a partir de la llamada "Brecha Sísmica de Guerrero", una región donde se ha acumulado energía tectónica durante décadas sin registrar un evento mayor desde 1911.

En este escenario, se prevé una intensidad extrema en Acapulco y efectos severos en la Ciudad de México, lo que permitirá poner a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias de gran escala.

En Acapulco, como parte de esta jornada, también se inaugurará una exposición fotográfica en Expo Mundo Imperial, donde se mostrará la evolución del sistema de protección civil en México a lo largo de cuatro décadas.

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