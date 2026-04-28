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Tiembla Hoy en México: Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud del Sismo del 28 de Abril 2026

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Entérate aquí dónde tembló hoy, 28 de abril de 2026, en México

Desalojo por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Desalojo por sismo en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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En México, todos los días se registran sismos; algunos activan la alerta sísmica, pero otros tantos, no. En N+, te damos un informe detallado sobre el temblor de hoy, 28 de abril de 2026, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Recuerda que el próximo lunes, 6 de mayo de 2026, a las 11:00 horas, va a sonar la alerta sísmica en México, como parte del primer Simulacro Nacional. No te pierdas todos los detalles sobre el ejercicio de protección civil, a través de la cobertura de N+ y la señal en vivo de N+ FORO.

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Lista de los temblores de hoy en México

Desde primera hora de hoy, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado varios sismos. A continuación, te damos todos los detalles:

  • 00:10 horas: Sismo con epicentro en Cintalapa, Chiapas, de magnitud 4.1.
  • 07:05 horas: Temblor en Ometepec, Guerrero, de magnitud 4.0.

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Con información de N+.

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