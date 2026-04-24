Video de Potente Tornado: Momento en que Avanza y Destruye Todo a su Paso en Oklahoma

Un potente tornado azotó una zona de Oklahoma, en Estados Unidos; aquí puedes ver el video del momento en que el fenómeno arrasó con todo a su paso.

¿Qué pasó en Oklahoma?

El potente tornado arrancó los techos de casas y otros inmuebles quedaron reducidos a escombros; ademas, el fenómeno meteorológico derribó postes de luz y obligó a los equipos de emergencia a atender a una comunidad, cerca de la Base Aérea Vance.

El jueves, 24 de abril de 2024, el tornado se desplazó por zonas de Enid, una ciudad de unos 50,000 habitantes cerca de la frontera norte de Oklahoma, detalló el Servicio Meteorológico Nacional estadounidense.

Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han reportado fallecidos, solo 10 personas con heridas leves.

La policía de Oklahoma fue enviada a las zonas afectadas por el tornado, para rescatar a las personas que quedaron atrapadas en sus casas por los escombros.

De acuerdo con autoridades, la zona con mayor daño fue Gray Ridge, un vecindario al sur de la ciudad, donde varias viviendas fueron derribadas.

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Video del momento en que tornado arrasa con todo

En los videos se observa una columna de aire que giraba rápidamente y que tocó tierra, dejando a su paso viviendas completamente destruidas.

El tornado dejó montañas de escombros por varias zona afectadas.

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Con información de N+.

RMT