Video de Balacera en Taquería de CDMX: Momento de Disparos en Torres de Potrero, Álvaro Obregón

La noche del jueves, 23 de abril de 2026, se registró una balacera en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX); aquí puedes ver el video del momento en que sujetos armados, a bordo de varias motocicletas, dispararon contra una taquería.

Por la balacera en la taquería, ubicada en Avenida Los Tanques y la calle Río Grijalva, al menos cinco personas resultaron heridas: una mujer y cuatro hombres.

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Fueron 45 balazos

“Estamos muy preocupados”, declaró de forma anónima una testigo a N+, quien refirió que en la zona de la balacera había niños.

La mujer apuntó que se escucharon unas 45 detonaciones y detalló que “estas personas ayer no se detuvieron", "dispararon sin control, para todos lados”, cerca de una escuela.

La vecina de la zona de balacera dijo que quedaron impactos de “balas por todos lados”, en casas, autos y árboles.

La señora mencionó que luego del ataque, los sujetos “se echaron a correr a las casas y quisieron entrar a algunas casas corriendo”.

Contó que al momento de los disparos, “todos se tiraron al suelo” y que a la gente le pasaban las balas por la cabeza.

“Aquí nunca se había visto eso”, afirmó y pidió a las autoridades que atiendan el tema de seguridad, pues es zona escolar y de entrada a varias colonias de Álvaro Obregón.

Así se luce este viernes una taquería que fue baleada la noche de ayer en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, lo que dejó un saldo de cinco lesionados.



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Hay dos detenidos por balacera en Torres de Potrero

Este viernes, 24 de abril de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de CDMX informó que dos jóvenes, de 19 y 16 años de edad, ya fueron detenidos, por su posible participación en la balacera de la noche del jueves, en Torres de Potrero.

Los presuntos agresores fueron detenidos entre las calles Glaciar y San Pablo, en la colonia Olivar de los Padres, en la Álvaro Obregón, y presentados ante el Ministerio Público.

La SSC reveló que algunos comensales de la taquera repelieron la agresión a tiros, mientras que otros se resguardaron.

De acuerdo con el reporte de la SSC, al interior de la taquería, una mujer, de 40 años de edad, resultó con un impacto de bala en la cara y en la pierna derecha.

Mientas que uno de los hombres heridos, de 47 años de edad, tuvo una lesión en el brazo derecho.

Otro de los heridos, de 42 años de edad, recibió un impacto en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital, junto con las otras dos personas.

La SSC también informó que otras dos personas lesionadas, de 19 y 26 años de edad, fueron llevadas al hospital por sus propios medios.

El de 19 años tuvo una lesión en la pierna izquierda y el de 26, resultó con una herida en el costado izquierdo del abdomen.

Video del momento de la balacera en la taquería

A continuación, te mostramos el video del momento de la balacera, donde se observa a un comando armado, a bordo de motocicletas, disparando contra la taquería.

De acuerdo con el video, eran las 22:56 horas del jueves cuando ocurrió el ataque a tiros.

Al escuchar los disparos, varias personas corrieron y se metieron a un inmueble.

Este es el momento en el que se registró una balacera en una taquería en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, la noche del jueves. Al menos cinco personas resultaron lesionadas. pic.twitter.com/38siKjTr9t — NMás (@nmas) April 24, 2026

Mapa de la zona de la balacera

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RMT