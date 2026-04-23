Tren Suburbano al AIFA se Llamará Felipe Ángeles y Será Operado por el Gobierno: Sheinbaum

La presienta de México, Claudia Sheinbaum, dio mas detalles sobre el nuevo tramo del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y anunció cómo se va a llamar.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, la mandataria reveló que el Tren Suburbano al AIFA se llamará Felipe Ángeles y será operado por el Gobierno de México.

Sheinbaum señaló que el Tren Suburbano al AIFA estará en manos del Gobierno, al pasar “de manos de privados a manos del pueblo de México”, como parte de un acuerdo entre la empresa española CAF y la mexicana Omnitren.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Tren Suburbano, que va de Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca, será llamado "Tren Felipe Ángeles" y su operación pasará de empresas privadas al gobierno federal. pic.twitter.com/dedMIgjInb — NMás (@nmas) April 23, 2026

Con este acuerdo, “el Estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren”, detalló Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Previo al acuerdo, CAF tenía el 43.3% de las acciones, el Fondo Nacional de Infraestructura el (FONADIN), 49%; y Omitren, 7.6%.

El funcionario detalló que el monto para la adquisición del 100% de las acciones del Tren Suburbano fue por 5,999.23 millones de pesos.

Datos del Tren Suburbano al AIFA

El ramal del Tren Suburbano, que va de Lechería al AIFA, se inaugurará el próximo domingo, 26 de abril de 2026.

Cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 23 kilómetros.

Los pasajeros podrán llegar directamente al AIFA, desde la zona centro de CDMX.

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Datos del Tren Suburbano

El Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México.

Se inauguró en 2008 y cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 27 kilómetros, Buenavista a Cuautitlán.

De Buenavista a Cuautitlán hace aproximadamente unos 25 minutos y los trenes pasan cada 5 minutos en hora pico y cada 20 minutos cuando no hay mayor afluencia.

Se convertirá en un punto de partida para los trenes que van desde el centro de CDMX hasta el AIFA.

Posteriormente, llegará hasta Pachuca, Hidalgo, y conectará con el proyecto Trenes del Norte, hacia Querétaro.

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Aquí puedes la conferencia mañanera completa de hoy

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RMT