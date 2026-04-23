Inicio Nacional Tren Suburbano al AIFA se Llamará Felipe Ángeles y Será Operado por el Gobierno: Sheinbaum

Tren Suburbano al AIFA se Llamará Felipe Ángeles y Será Operado por el Gobierno: Sheinbaum

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La presidenta Claudia Sheinbaum dio más detalles sobre el Tren Suburbano al AIFA, que se inaugurará este domingo 26 de abril de 2026

Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La presienta de México, Claudia Sheinbaum, dio mas detalles sobre el nuevo tramo del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y anunció cómo se va a llamar.

En la conferencia mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, la mandataria reveló que el Tren Suburbano al AIFA se llamará Felipe Ángeles y será operado por el Gobierno de México.

Sheinbaum señaló que el Tren Suburbano al AIFA estará en manos del Gobierno, al pasar “de manos de privados a manos del pueblo de México”, como parte de un acuerdo entre la empresa española CAF y la mexicana Omnitren.

Con este acuerdo, “el Estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren”, detalló Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Previo al acuerdo, CAF tenía el 43.3% de las acciones, el Fondo Nacional de Infraestructura el (FONADIN), 49%; y Omitren, 7.6%.

El funcionario detalló que el monto para la adquisición del 100% de las acciones del Tren Suburbano fue por 5,999.23 millones de pesos. 

Datos del Tren Suburbano al AIFA

  • El ramal del Tren Suburbano, que va de Lechería al AIFA, se inaugurará el próximo domingo, 26 de abril de 2026.
  • Cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 23 kilómetros.
  • Los pasajeros podrán llegar directamente al AIFA, desde la zona centro de CDMX.

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Datos del Tren Suburbano

  • El Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México.
  • Se inauguró en 2008 y cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 27 kilómetros, Buenavista a Cuautitlán.
  • De Buenavista a Cuautitlán hace aproximadamente unos 25 minutos y los trenes pasan cada 5 minutos en hora pico y cada 20 minutos cuando no hay mayor afluencia.
  • Se convertirá en un punto de partida para los trenes que van desde el centro de CDMX hasta el AIFA.
  • Posteriormente, llegará hasta Pachuca, Hidalgo, y conectará con el proyecto Trenes del Norte, hacia Querétaro.

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Aquí puedes la conferencia mañanera completa de hoy  

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Con información de N+.

RMT

Claudia Sheinbaum PardoAIFA
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