Tren Suburbano al AIFA se Llamará Felipe Ángeles y Será Operado por el Gobierno: Sheinbaum
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La presidenta Claudia Sheinbaum dio más detalles sobre el Tren Suburbano al AIFA, que se inaugurará este domingo 26 de abril de 2026
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La presienta de México, Claudia Sheinbaum, dio mas detalles sobre el nuevo tramo del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y anunció cómo se va a llamar.
En la conferencia mañanera de hoy, 23 de abril de 2026, la mandataria reveló que el Tren Suburbano al AIFA se llamará Felipe Ángeles y será operado por el Gobierno de México.
Sheinbaum señaló que el Tren Suburbano al AIFA estará en manos del Gobierno, al pasar “de manos de privados a manos del pueblo de México”, como parte de un acuerdo entre la empresa española CAF y la mexicana Omnitren.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Tren Suburbano, que va de Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca, será llamado "Tren Felipe Ángeles" y su operación pasará de empresas privadas al gobierno federal. pic.twitter.com/dedMIgjInb— NMás (@nmas) April 23, 2026
Con este acuerdo, “el Estado mexicano ya llega al 100% de la posición accionaria en este tren”, detalló Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Previo al acuerdo, CAF tenía el 43.3% de las acciones, el Fondo Nacional de Infraestructura el (FONADIN), 49%; y Omitren, 7.6%.
El funcionario detalló que el monto para la adquisición del 100% de las acciones del Tren Suburbano fue por 5,999.23 millones de pesos.
Datos del Tren Suburbano al AIFA
- El ramal del Tren Suburbano, que va de Lechería al AIFA, se inaugurará el próximo domingo, 26 de abril de 2026.
- Cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 23 kilómetros.
- Los pasajeros podrán llegar directamente al AIFA, desde la zona centro de CDMX.
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Datos del Tren Suburbano
- El Tren Suburbano es uno de los medios de transporte más importantes que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el Estado de México.
- Se inauguró en 2008 y cuenta con 7 estaciones, a lo largo de 27 kilómetros, Buenavista a Cuautitlán.
- De Buenavista a Cuautitlán hace aproximadamente unos 25 minutos y los trenes pasan cada 5 minutos en hora pico y cada 20 minutos cuando no hay mayor afluencia.
- Se convertirá en un punto de partida para los trenes que van desde el centro de CDMX hasta el AIFA.
- Posteriormente, llegará hasta Pachuca, Hidalgo, y conectará con el proyecto Trenes del Norte, hacia Querétaro.
Noticia relacionada: Tren Suburbano al AIFA: MAPA, Costo de Pasaje y Estaciones
Aquí puedes la conferencia mañanera completa de hoy
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Con información de N+.
RMT