Tren Suburbano al AIFA: MAPA, Costo de Pasaje y Estaciones

La inauguración del Tren Suburbano con terminal en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) está cada vez más cerca. Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la conferencia matutina del viernes 17 de abril, conocida como ‘La Mañanera del Pueblo’.

La funcionaria adelantó que el tramo Lechería–AIFA podría entrar en operación el próximo fin de semana, es decir, el 25 y 26 de abril. No obstante, precisó que será la mandataria federal quien determine la fecha oficial de inauguración.

¿Cuánto costará el viaje?

El costo estimado para viajar en el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México desde la estación Buenavista hasta el AIFA oscila entre 70 y 120 pesos, de acuerdo con estimaciones preliminares.

Otros reportes sugieren que la tarifa podría rondar los 40 pesos para el trayecto completo; sin embargo, el precio final aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Actualmente el viaje corto cuesta 11.50 pesos (1 a 5 estaciones) y el largo 26.50 pesos (siete estaciones).

Mapa y estaciones

De acuerdo con el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público, Andrés Lajous, este nuevo servicio permitirá conectar la Ciudad de México con el AIFA en aproximadamente 39 minutos.

El recorrido partirá desde la estación Buenavista, al norte de la capital, siguiendo la ruta actual del Tren Suburbano con dirección a Cuautitlán. Sin embargo, en la estación Lechería se habilitará un ramal que conducirá directamente al aeropuerto.

Estaciones de la Línea 1:

Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería (transbordo al AIFA)

Tultitlán

Cuautitlán

Ruta: Lechería al AIFA

El nuevo ramal contará con ocho estaciones:

Lechería (estación de conexión con la Línea 1)

Cueyamil

Los Agaves

Teyahualco

Prados Sur

Nextlalpan

Jaltocan (o Xaltocan)

AIFA (terminal dentro del aeropuerto)

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