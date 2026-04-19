Fiscalía CDMX Rechaza Fabricar Culpables y Respalda Acusación contra el Vigilante Juan Jesús

La Fiscalía de la Ciudad de México defendió su investigación sobre el feminicidio de Edith Guadalupe y la detención del vigilante del edificio donde fue hallado su cuerpo, Juan Jesús "N".

La institución capitalina señaló que cuenta con indicios biológicos y otros datos de prueba que permiten establecer, con solidez, la probable participación de esta persona como autor material del feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México añadió que, entre los elementos, hay evidencia de que las cámaras de videovigilancia del edificio donde citaron a la víctima de 21 años se encontraban desconectadas durante el periodo en que ella ingresó al inmueble y que el propio vigilante tenía acceso al sistema de seguridad para manipularlo.

Juan Jesús "N", detenido con sustento de datos de prueba, asevera Fiscalía CDMX

La institución afirmó, mediante un comunicado, que la persona detenida es imputada con sustento en datos de pruebas que apuntan a su participación en los hechos, las cuales serán fortalecidas con pruebas derivadas de actos de investigación en curso y confrontas genéticas, una vez obtenida la autorización judicial correspondiente.

Asimismo, señalaron que el video que circula en redes sociales no corresponde a los hechos relacionados con Edith Guadalupe. De acuerdo con el análisis realizado, el material cuenta con un sello de tiempo del 7 de abril de 2026, es decir, ocho días antes de su desaparición, y la mujer que aparece en él no es Edith.

"No obstante, la Fiscalía CDMX continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble, en cuyo caso se investigarán y perseguirán conforme a la ley", agregó.

Juan Jesús "N" es, hasta el momento, la única persona detenida por el feminicidio de Edith. Fue aprehendido el viernes 17 de abril y el sábado, durante la audiencia inicial, su defensa solicitó duplicidad del término constitucional.

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