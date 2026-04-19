Pescadores Reportan Muerte Masiva de Peces Entre los Límites de Veracruz y Tamaulipas
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En el ejido Mata La Monteada, localizado entre los límites de Tamaulipas y Veracruz, fue reportada la mortandad masiva de peces. Autoridades dieron a conocer la posible causa del hecho.
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En el ejido Mata La Monteada, perteneciente al municipio de Pánuco, en la zona norte del estado de Veracruz, se reportó la mortandad de peces, esto presuntamente debido a las características minerales que hay en el agua.
Esta situación ha generado complicaciones para ciudadanos del norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, quienes han reportado olores fétidos. Autoridades de los municipios de Altamira, Tamaulipas, y Pánuco, Veracruz, se han encargado de la limpieza en el lugar.
En el lugar ya se han levantado toneladas de peces muertos para posteriormente ser enterrados tras aparecer en el sistema lagunario, mientras que el personal se encarga de hacer la limpieza ayudándose con una red.
Pescadores locales mencionan que han tenido que dejar de trabajar desde hace aproximadamente dos semanas debido a que el agua se encuentra contaminada por la presencia de las especies muertas en el ejido Mata La Monteada, en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas.
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CONAGUA detalla la causa de la muerte de peces en los límites de Veracruz y Tamaulipas
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que se realizaron análisis técnicos en la zona afectada, los cuales señalan como causa una inestabilidad en las condiciones de salinidad del agua, generando un ambiente de estrés para los organismos acuáticos.
Autoridades de los estados de Tamaulipas y Veracruz realizan acciones para investigar la situación, señalando que la causa de la mortandad de peces en la Laguna de La Costa (agua salada), colindante con el denominado estero El Camalote (agua dulce), es el aumento en la salinidad.
Las investigaciones indican que esta situación provocó desorientación, alteraciones y, en consecuencia, la muerte de los ejemplares que no lograron adaptarse o desplazarse oportunamente hacia zonas con condiciones más favorables para su especie.
En dicho comunicado se informó que no se encontró evidencia que sugiriera contaminación por alguna actividad humana en la zona. Cabe destacar que este cuerpo de agua es fuente de abastecimiento para el consumo humano de la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, en el sur de Tamaulipas, y comunidades rurales del norte de Veracruz.
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LAVR