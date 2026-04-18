Conductor Pierde el Control de su Camioneta y Cae al Agua en el Club de Yates de Veracruz

La madrugada del pasado sábado 18 de abril, una camioneta terminó en el mar, tras circular con presunto exceso de velocidad sobre el bulevar Ávila Camacho en el sentido de norte a sur de la ciudad de Veracruz, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio.

Una cámara de seguridad captó el momento en que se ve cómo el vehículo se proyecta contra el muelle del club de yates y termina cayendo sobre dos embarcaciones que se encontraban atracadas en el lugar, que de alguna manera ayudaron a amortiguar para que el impacto no fuera mayor.

Por fortuna, en el vehículo particular solo viajaba el conductor, quien logró salir por sus propios medios de la camioneta que quedó en el lecho marino, en el cual se encuentra cerca un restaurante. En el metraje se aprecia que varias personas que se encontraban en el lugar se acercan para observar de cerca lo sucedido.

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Este es el segundo vehículo que cae al agua en el club de yates de Veracruz

Se informó que el conductor del vehículo no sufrió daños graves; sin embargo, se reportó que hubo afectaciones a dos veleros del tipo catamarán que se encontraban atracados en la zona del muelle. También hubo daños a la tubería de agua potable del club de yates.

Cabe destacar, que este es el segundo incidente en el que un automóvil cae de manera aparatosa en este mismo lugar, ya que en octubre del año 2023, un vehículo de transporte público en su modalidad de taxi también salió del camino y terminó en el mar.

En ese percance, se dio a conocer que de igual manera se debió al presunto exceso de velocidad, ya que en el sitio se encuentra una curva que muchas veces es tomada por los automovilistas a altas velocidades.

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