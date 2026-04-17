Hombre Lesiona con Machete a Policía Auxiliar Dentro de Tienda en Veracruz; Hay un Detenido

En Coatzacoalcos, un elemento del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado (IPAX) fue atacado a machetazos dentro de una tienda de abarrotes ubicada en Ciudad Olmeca, donde realizaba su turno de guardia.

Los hechos ocurrieron la noche del jueves 16 de abril en el establecimiento ubicado en la carretera a Las Barrillas entre Olmecas y Jaguares. Punto hasta donde se trasladaron elementos policíacos y de auxilio para tomar conocimiento y brindar la atención correspondiente a la víctima de este ataque.

El guardia resultó gravemente lesionado en el tórax y el cuello su estado de salud es reportado como delicado. Paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital Naval para su atención médica.

Elementos de la Policía Municipal lograron detener al agresor, quien fue trasladado a la cárcel preventiva. La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer la apertura de una carpeta de investigación tras estos hechos de violencia ocurridos en la zona sur de la entidad veracruzana.

Información en desarrollo…

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