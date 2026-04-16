Derrame de Hidrocarburo en Golfo de México: Análisis de Zonas Afectadas y Limpieza de Playas

Durante la tarde de este jueves 16 de abril, por medio de una conferencia, se dieron a conocer mayores detalles acerca del derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México y que ha dejado residuos en las costas de los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco y Tamaulipas.

En la conferencia, se informó que se han realizado recorridos en más de 1,300 kilómetros de costa, 1,021 recorridos en 173 localidades/playas. Asimismo, se supervisaron los humedales y áreas protegidas en la selva alta y mediana de Los Tuxtlas y Laguna del Ostión, el Sistema Arrecifal Veracruzano en las dunas y matorral costero del Santuario Lechuguillas y del Santuario de Playas del Totonacapan.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, se han recorrido 630 kilómetros de playa con una recolección de 874.7 toneladas de hidrocarburo en las mismas, mientras que en el mar se han recolectado 40.6 toneladas, llegando a una recolección total entre playas y mar de por lo menos 915.3 toneladas de hidrocarburo recolectado.

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¿Cuál es el estado de las áreas naturales protegidas tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México?

Se dio a conocer también un informe en el que se detalla que el derrame de hidrocarburo fue atendido por 3,365 personas, de las cuales 141 pertenecen a los municipios afectados; en la cuestión de los recursos materiales, se han utilizado 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves de ala fija y móvil, tres drones submarinos y tres aéreos, así como un total de 18,500 metros de barreras de contención.

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En el informe emitido por el Grupo Interinstitucional conformado por la Secretaría de Energía, Medio Ambiente, PEMEX, la Secretaría de Marina Armada de México, ASEA, CONAPESCA, PROFEPA y la Secretaría de Ciencia, Tecnología, Humanidades e Innovación, se dio a conocer que han sido atendidas al menos 48 playas.

Asimismo, el documento indica que se han limpiado 58 sitios tortugueros y se han protegido 24 campamentos y nueve áreas naturales protegidas se mantienen en monitoreo, mientras que de las 4,697 hectáreas de corales, la mayoría no muestra rastros de hidrocarburos. También se mencionó que han sido encontrados 12 ejemplares de tortuga sin vida.

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