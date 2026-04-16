Motociclista Muere al Chocar Contra un Auto en Poza Rica; Automovilista fue Detenido

La tarde de este jueves 16 de abril se registró la movilización por parte de cuerpos de auxilio debido al reporte en el que se daba a conocer sobre un accidente ocurrido en el que una persona habría perdido la vida en el municipio de Poza Rica, al norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se trató de un motociclista que se vio involucrado en un accidente automovilístico registrado la tarde de este jueves en el municipio anteriormente mencionado, donde el sujeto habría perdido la vida.

Los hechos anteriormente descritos se registraron sobre la calle Privada Ferrocarril con dirección al centro de la ciudad de Poza Rica, cuando, a decir de testigos, un automóvil particular presuntamente circulaba en sentido contrario sobre la avenida Central Oriente.

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Se desconoce la identidad del motociclista que perdió la vida en calles de Córdoba.

Derivado de esta situación, se habría ocasionado el impacto contra la motocicleta de la víctima, quien presuntamente se dedicaba a la venta de tortillas. Según la información recabada en el lugar de los hechos, el motociclista habría intentado incorporarse de manera inapropiada al carril derecho en el momento del incidente.

Como consecuencia, el conductor del automóvil intentó evadirlo; sin embargo, no lo logró y terminó impactando la motocicleta del comerciante, lo que provocó que el vehículo terminara volcado y quedara completamente destrozado sobre la avenida.

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Al lugar del percance vial, arribaron elementos del cuerpo de paramédicos y se encargaron de gestionar el traslado del motociclista que terminó lesionado al Hospital Regional; sin embargo, se dio a conocer que minutos más tarde perdió la vida.

Asimismo, se informó que el conductor del automóvil involucrado en dicho incidente fue detenido. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad del motociclista que perdió la vida en el accidente registrado en el municipio de Poza Rica, localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

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