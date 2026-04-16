Asesinan en Ataque Directo a Hombre al Interior de su Vivienda en Veracruz; Esto se Sabe

Durante la madrugada de este jueves 16 de abril en Acayucan, un hombre fue asesinado a balazos en un ataque directo en el interior de una vivienda del fraccionamiento Las Palmas.

La víctima mortal de este ataque directo fue identificada como Víctor Manuel “N”, de 32 años de edad, que tenía su domicilio en la esquina de las calles Palma Cocotera y Palma Alejandra en el municipio antes mencionado al sur del estado de Veracruz.

Video Ejecutan a Balazos a Taxista Frente a Hospital del IMSS en Coatzacoalcos Sur de Veracruz | N+

El reporte de los hechos indica que sujetos armados ingresaron a la vivienda y le dispararon al hombre para posteriormente huir con rumbo desconocido.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo las diligencias correspondientes. Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal, realizaron un operativo en la zona para ubicar a los responsables; sin embargo, no se reportan personas detenidas.

Noticia relacionada: Dos Personas son Asesinadas en un Ataque Armado en Huiloapan; Una de Ellas en una Gasolinera

Hombre muere electrocutado en Córdoba, Veracruz

Un hombre perdió la vida electrocutado durante las primeras horas de este jueves 16 de abril, cuando se encontraba en la azotea de unos departamentos vacíos en la calle 32 entre avenidas 11 y 13 de la colonia Dos Caminos de Córdoba, y aprovechando la nula vigilancia policial intentaba robar tubos de cobre, sin embargo alcanzó a tocar cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica que terminó con su vida.

Video Hombre que Intentaba Robar Cobre Murió Electrocutado en Córdoba | N+



De acuerdo a vecinos, esta persona ya mantenía asolada la zona desde hace varios meses y no había sido intervenido a pesar de los múltiples reportes a las autoridades.

Arribaron elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y de la Fiscalía Regional de Justicia zona centro Córdoba, que realizaron las diligencias correspondientes.

Para ingresar tuvieron que forzar la puerta y romper un cristal, y sólo así verificar que se trataba de un deceso. Acudieron peritos criminalistas que dieron fe del deceso y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Historias Recomendadas:

FPF