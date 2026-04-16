Presunto Asalto Deja Lesionado a un Elemento de Seguridad en Boca del Río, Veracruz

La tarde de este jueves 16 de abril, se registró una intensa movilización por parte de corporaciones policíacas al registrarse un hecho de violencia en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, donde una persona habría resultado herida por arma de fuego.

El hecho movilizó a elementos de la Policía Naval, Estatal y a elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, de acuerdo con los primeros reportes, la persona lesionada habría sido un presunto escolta, responsable de la seguridad del edificio donde se registró el ataque, al ser agredido por desconocidos.

Derivado de estos hechos, una ambulancia resguardada por una patrulla de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) trasladó a la persona herida; extraoficialmente se mencionó que presuntamente es un escolta, un marino retirado, quien fue agredido con arma de fuego en un presunto asalto.

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La zona donde el sujeto sufrió la agresión es el estacionamiento de un edificio ubicado en el bulevar Miguel Alemán, en la zona costera del municipio de Boca del Río en Veracruz, donde la gobernadora de Veracruz tiene oficinas.

Hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de este hecho, razón por la cual la identidad del lesionado ni su estado de salud aún se permanecen desconocidos; tampoco se ha confirmado si el sujeto pertenece al equipo de escoltas de la gobernadora de Veracruz.

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Otro hecho violento se registró en Coatzacoalcos

En el municipio de Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, fue reportado un hecho de violencia, lo que ocasionó una intensa movilización por parte de corporaciones policiacas durante la tarde de este jueves 16 de abril.

Según la información obtenida, habría ocurrido un intercambio de disparos entre sujetos desconocidos y la Policía Municipal. Lo que ocasionó la movilización se registró en las calles de Pedro Moreno y Transístmica en el municipio anteriormente mencionado.

Hasta este momento no se ha brindado mayor información al respecto, con lo cual se desconoce el móvil del ataque y no se ha reportado ninguna persona detenida en relación a estos hechos de violencia registrados en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

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