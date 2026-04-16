Hombre Muere Electrocutado Cuando Intentaba Robar Tubería de Cobre en Córdoba

La mañana de este jueves 16 de abril, se reportó el deceso de una persona de sexo masculino, esta persona presuntamente intentaba robar tubos de cobre cuando tocó cables de alta tensión y murió electrocutado.

Este fallecimiento provocó movilización de la Policía Municipal y de Protección Civil, dentro de unos departamentos ubicados en la calle 32, entre avenidas 11 y 13 de la colonia Dos Caminos, en la ciudad de Córdoba, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

Video: Hombre que Intentaba Robar Cobre Murió Electrocutado en Córdoba

Aún no se sabe la identidad de esta persona; sin embargo, los mismos vecinos comentan que es un hombre que identifican como un presunto ladrón que operaba en la zona robando tubos de cobre. La movilización y el acordonamiento duraron un par de horas, a pesar de ello se reportó paso normal en la calle 32.