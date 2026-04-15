Hallan Cuerpo sin Vida en el Río Coatzacoalcos, al Sur de Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 15 de abril se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos de distintas corporaciones policiacas debido a un hallazgo realizado en el río Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo con la información recabada, el cuerpo hallado sobre dicho río pertenece a una persona del sexo masculino. El hecho habría ocurrido sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho entre Revolución y Lerdo de Tejada durante la tarde de este miércoles.

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Derivado de estos hechos, al lugar arribaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes se encargaron de llevar a cabo el acordonamiento de la zona mientras se realizaban las labores para que fuera rescatado el cuerpo.

Hasta este momento no se han dado a conocer mayores detalles acerca de este hecho; por esta razón, aún se desconoce la identidad del cuerpo que fue hallado la tarde de este miércoles 15 de abril en las inmediaciones del río Coatzacoalcos, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

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Identifican cuerpo de un hombre hallado sin vida en el río Jamapa, en Veracruz

El domingo 12 de abril por la tarde, un hombre salió a pescar junto con dos personas más en el río Jamapa, frente a La Condesa. Después de haber convivido un rato, presuntamente decidió aventarse al río para nadar unos metros y, posteriormente, se sumergió, pero no volvió a salir a flote.

Desde entonces se activó el protocolo de búsqueda en el que participó el agrupamiento marítimo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como elementos de Protección Civil (PC) de los municipios de Medellín y Boca del Río.

La tarde del pasado martes 14 de abril, alrededor de las 07:00 horas, el cuerpo apareció sin vida en el río Jamapa a la altura del Palacio Municipal de Boca del Río. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal y Protección Civil, quienes acordonaron el lugar.

También llegaron los familiares para el reconocimiento del cuerpo, el cual fue identificado como Roberto Monroy. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo para continuar con las diligencias correspondientes.

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