Conductora Choca Contra la Entrada de Supermercado en Xalapa, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 15 de abril, se registró un accidente en el cual se informó que una conductora terminó impactando su vehículo contra la entrada de un supermercado en pleno centro de la ciudad de Xalapa.

Según los primeros informes, el incidente ocurrió tras confundir el acceso a la tienda con el estacionamiento. En cuestión de minutos arribaron los cuerpos de emergencia a la zona, donde no se registraron lesionados, solo daños materiales de consideración.

Hasta el momento no se ha dado mayor información sobre este hecho, con lo cual se desconoce si la conductora fue puesta a disposición de las autoridades tras impactar su vehículo contra una tienda de conveniencia en la ciudad de Xalapa.

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Conductor muere por infarto mientras conducía en calles de Xalapa

En la ciudad de Xalapa, durante este miércoles 15 de abril, se registró un incidente en la avenida Ébano, a la altura de la calle Ciruelos en la capital del estado de Veracruz, cuando un conductor que circulaba por dicha vialidad perdió la vida.

De acuerdo con lo informado, una persona circulaba en su vehículo sobre la calle Ciruelos cuando comenzó a sentirse mal, por lo que perdió el control de su unidad, impactando a otro vehículo que, a su vez, terminó chocando contra un poste.

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Al percatarse del hecho, personas que se encontraban en el lugar del accidente dieron aviso a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911. Elementos del cuerpo de paramédicos arribaron al lugar de los hechos; al intentar socorrer al conductor, solamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para preservar la escena, mientras que personal de Servicios Periciales se encargó de realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial.

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