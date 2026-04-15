Dan Prisión Preventiva a Jesús Alberto "N", Exservidor Público de Cazones de Herrera

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó este miércoles 15 de abril, sobre la prisión preventiva oficiosa que se ratificó contra Jesús Alberto "N", exservidor público del municipio de Cazones de Herrera, ubicado en la zona norte del estado de Veracruz.

Esto se dio a través de la Fiscal especializada para la atención de denuncias por personas desaparecidas, quien logró la vinculación a proceso en contra del exservidor público del municipio antes mencionado, señalado por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el pasado 14 de septiembre del 2024, en el municipio de Cazones de Herrera, cuando en su calidad de servidor público, presuntamente Jesús Alberto "N", sustrajo a la víctima de su domicilio, misma a la que no dejó a disposición de ninguna autoridad y hasta el momento se desconoce su paradero.

Autoridades informaron que el órgano jurisdiccional determinó, que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito desaparición forzada de personas, durante la audiencia de continuación, en el proceso penal 109/2026. Además de ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, se estableció un año como plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

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Sentencian a hombre a 210 años de prisión por secuestro

Derivado de una investigación, se logró una condena histórica, luego de que un hombre fuera sentenciado a más de 200 años de prisión por el delito de secuestro agravado. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La sentencia condenatoria se logró por la autoridad judicial, la cual fue de 210 años de prisión en contra de un hombre identificado como Luis Alberto "N", como responsable del delito de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas de identidad legalmente resguardada, a través de la Fiscalía Regional de Tuxpan.

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